Apple indirimi bekleyenler buraya: iPhone 17 Pro Max’te beklenen fırsat geldi

Hayatı daha verimli yaşamak, zamanı en iyi şekilde yönetmek ve her an bağlantıda kalmak isteyenler için iyi bir akıllı telefonun konforu yadsınamaz. En gelişmiş kamera yeteneklerini keşfetmek, yapay zekanın gücünü cebinizde hissetmek ve sınırları zorlayan ekran deneyimine anında sahip olmak isterseniz fiyatı düşen iPhone 17 Pro Max modelini inceleyebilisiniz. Detaylar için hadi, içeriğe geçelim!

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Apple iPhone 17 Pro Max

Apple’ın en yeni ve en güçlü işlemcisine sahip iPhone 17 Pro Max, A19 Pro çiple hem performansı hem de enerji verimliliğini üst seviyeye çıkarıyor. 6,9 inçlik devasa ekranıyla özellikle video izlemeyi ve oyun oynamayı sevenler için mükemmel bir seçenek olan cihaz, Super Retina XDR ekran teknolojisiyle her kareyi çok daha net ve canlı hale getiriyor. 48 MP ana kamerada 4x ve 8x optik yakınlaştırma seçenekleriyle çok daha fazla detayı yakalayan telefon, saniyede 120 kareye kadar 4K çözünürlüklü Dolby Vision özelliğiyle de sinema kalitesinde video kayıtları gerçekleştirerek çekilen videoların çok daha akıcı ve gerçekçi gösteriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Kullanım olarak seri ve güzel, şarj konusunu iyileştirmişler, bunu gün içerisinde kullanırken fark edebiliyorum. Belki de alışamadığım tek konu yan kamera butonu fakat kullanmaya başladığınız da faydasını göreceksiniz."

"14 Pro Max’den geçtim. Kamera ve şarj yönüyle artıda. Ayrıca Type C'ye geçmiş olmanın nimetlerinden de artık faydalanıyorum."

Bu içerik 10 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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