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Tekmeler havada uçuştu! Kadıköy'deki kadın kavgası kamerada

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Kadıköy'de iki kadın arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Rıhtım'da bulunan bir otoparkta yaşanan olayda taraflar birbirlerinin saçlarını çekip tekme atarken, çevredekilerin araya girmesiyle kavga sona erdi. Yaşananlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de iki kadın arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen kavgada kadınlar birbirlerinin saçlarını çekip tekme attı.

Tekmeler havada uçuştu! Kadıköy deki kadın kavgası kamerada 1

KAVGA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Olay, dün saat 19:00 sıralarında Kadıköy Rıhtım'da bulunan bir otoparkta meydana geldi. Otoparktan çıkış yapan bir otomobilde bulunan kadın ile başka bir kadın arasında tartışma çıktı.

Tekmeler havada uçuştu! Kadıköy deki kadın kavgası kamerada 2

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kadınlardan biri, otomobilin ön yolcu koltuğunda oturan kadına saldırdı.

Tekmeler havada uçuştu! Kadıköy deki kadın kavgası kamerada 3

Uzun süre kavga etmeye devam eden kadınlar birbirlerinin saçlarını çekip tekme attılar.

Tekmeler havada uçuştu! Kadıköy deki kadın kavgası kamerada 4

Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tekmeler havada uçuştu! Kadıköy deki kadın kavgası kamerada 5
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy kavga
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