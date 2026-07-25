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Yaz aylarında dikkat! Saati meğer önemliymiş

Yaz aylarında egzersizin doğru saatlerde ve uygun koşullarda yapılması önemlidir. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ağırman, "Yazın sıcak hava nedeniyle hareketi bırakmak yerine egzersizi doğru planlamak gerekiyor" dedi.

Yaz aylarında dikkat! Saati meğer önemliymiş

Sıcak havalarla egzersiz alışkanlığını askıya almak yerine doğru zaman ve doğru yöntemle hareket etmeye devam edilmesi gerektiğini söyleyen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ağırman, yaz aylarında yapılan bilinçli egzersizin hem kalp ve damar sağlığını koruduğunu hem de kronik hastalık riskini azalttığını belirtti.

Prof. Dr. Ağırman, “Yazın egzersizden vazgeçmeyin. Sabah ve akşam saatlerini tercih ederek güvenli şekilde hareket etmeye devam edin” ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında dikkat! Saati meğer önemliymiş 1

"YAZ AYLARINDA EGZERSİZ BIRAKILMAMALI"

Yaz sıcaklarının egzersiz yapmaya engel olmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ağırman, “Sıcak hava nedeniyle egzersizi tamamen bırakmak doğru bir yaklaşım değil. Doğru planlama yapıldığında yaz aylarında da güvenli ve sağlıklı şekilde egzersiz yapılabilir. Haftanın beş günü, 20 ila 30 dakika sürecek hafif ve orta tempolu yürüyüşler hem kas-iskelet sistemi hem de kalp-damar sağlığı açısından önemli faydalar sağlar. Bu süreyi gün içinde iki ayrı seansa bölmek de mümkündür” dedi.

HANGİ SAATLERDE EGZERSİZ YAPILMALIDIR?

Egzersiz için günün serin saatlerinin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ağırman, “Yürüyüşlerin özellikle sabah 08.00-10.00 ile akşamüstü 16.00-18.00 saatleri arasında yapılmasını öneriyoruz. Bunun yanında bisiklet, su içi egzersizleri, esneme ve kas güçlendirme çalışmaları da yaz aylarında rahatlıkla uygulanabilir. Haftada en az 150 dakikalık düzenli fiziksel aktivite; kalp ve damar sağlığını desteklerken diyabet, yüksek tansiyon ve obezite riskinin azaltılmasına da katkı sağlıyor. Ayrıca bilişsel fonksiyonların korunmasına ve ruh halinin iyileşmesine de destek oluyor” diye konuştu.

Yaz aylarında dikkat! Saati meğer önemliymiş 2

SIVI TÜKETİMİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ

Yaz aylarında sıvı tüketiminin ihmal edilmemesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ağırman, “Susamayı beklemeden düzenli su içilmeli, özellikle yaşlılar, hamileler, kontrolsüz tansiyon hastaları, Parkinson ve inme öyküsü bulunan kişiler egzersizlerini mutlaka hekim önerisi doğrultusunda planlamalıdır. Egzersiz sırasında baş dönmesi, göğüs ağrısı, nefes darlığı, aşırı halsizlik veya şiddetli kas krampları gelişirse aktivite derhal sonlandırılmalı ve tıbbi değerlendirme yapılmalıdır. Ayrıca düşme riskini azaltmak için düz ve güvenli yürüyüş alanları tercih edilmeli, yatmadan en az iki saat önce egzersiz tamamlanmalıdır” ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
egzersiz sıcaklık yaz ayları
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