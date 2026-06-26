Prime Day bitmeden alın! DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo indirimde

Sosyal medyada fark yaratmak, sinematik videolar çekmek ya da vlog kalitenizi zirveye taşımak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Prime Day kapsamında indirime giren DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo, sunduğu 4K 60 FPS yüksek çözünürlük kalitesiyle cebinizde adeta profesyonel bir prodüksiyon gücü taşımanızı sağlıyor. Geliştirilmiş 1300 mAh bataryası sayesinde en uzun çekim günlerinde bile sizi yarı yolda bırakmayan bu set; mikrofonu, lensleri ve aksesuarlarıyla bir içerik üreticisinin ihtiyacı olan her şeyi tek bir kutuda sunuyor. Stoklar tükenmeden ve Prime Day fırsatları sona ermeden bu devrimsel kameraya avantajlı fiyatla sahip olmanın tam zamanı!

Cebinizdeki profesyonel prodüksiyon stüdyosu: DJI Osmo Pocket 3 Creator Combo Kamera, 4K, 1300 mAh, 60 FPS

Sinematik 4K 60 FPS Video Kalitesi: Akıcı, net ve göz alıcı detaylar. Hareketli sahnelerde bile takılma yapmayan yüksek kare hızıyla profesyonel kamera performansını deneyimlemenizi sağlar.

Geliştirilmiş 1300 mAh Batarya & Hızlı Şarj: Uzun çekim günlerinde yarı yolda bırakmaz. Güçlü bataryası sayesinde daha uzun süre kayıt alabilir, sadece 16 dakikada %80 şarj oranına ulaşarak çekimlerinize kesintisiz devam edebilirsiniz.

3 Eksenli Mekanik Stabilizasyon: Koşarken, yürürken veya hareket halindeyken bile sarsıntısız, gimbal pürüzsüzlüğünde videolar çekmenize yardımcı olur.

2 İnç Döndürülebilir OLED Ekran: Yatay ve dikey çekimler arasında saniyeler içinde geçiş yapabilirsiniz. Ekranı döndürerek çekimi anında başlatabilirsiniz. TikTok, Reels ve YouTube formatlarına mükemmel uyum sağlayın.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürünü zaten bilen biliyordur yoruma gerek yok."

"Ürün efsane. Yolculuk vlogları çekmek için aldım. Aşık oldum."

"Gerçekten beklentimin üstünde bir kamera. Görüntü kalitesi ve stabilizasyonu inanılmaz, özellikle hareketli çekimlerde çok başarılı. Creator Combo içeriğiyle birlikte tam bir vlog seti olmuş, kesinlikle tavsiye ederim."

Bu içerik 26 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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