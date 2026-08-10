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Galaxy Tab S12 Ultra’nın tasarımı ortaya çıktı: Çentik korunuyor

Galaxy Tab S12+ ve S12 Ultra’ya ait olduğu belirtilen yeni renderlar ortaya çıktı. Ultra modelde daha önce konuşulan delikli kamera yerine çentik korunuyor.

Galaxy Tab S12 Ultra’nın tasarımı ortaya çıktı: Çentik korunuyor
Enes Çırtlık

Samsung’un bu yılki amiral gemisi tablet serisi olması beklenen Galaxy Tab S12 hakkında yeni görüntüler ortaya çıktı.

Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra’ya ait olduğu belirtilen renderlar, iki tabletin ön tasarımını ve Samsung’un yeni seride kullanacağı öne sürülen duvar kâğıtlarını gösteriyor.

SammyGuru tarafından paylaşılan görüntülere göre Galaxy Tab S12 serisinin ön tasarımında önceki Galaxy Tab S11 ailesine kıyasla büyük bir değişiklik yapılmayacak.

GALAXY TAB S12 ULTRA’DA ÇENTİK DEVAM EDİYOR

Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra’nın ekran çerçevelerinin kalınlığı ve genel ön görünümünün önceki seriye oldukça yakın olduğu belirtiliyor.

Galaxy Tab S12 Ultra’da ise ekran çentiğinin korunması dikkat çekiyor.

Daha önce ortaya çıkan söylentiler, Samsung’un Ultra modelinde çentiği kaldırarak delikli kamera tasarımına geçebileceğine işaret etmişti.

Yeni renderlar ise bu değişikliğin Galaxy Tab S12 Ultra’da gerçekleşmeyebileceğini gösteriyor.

Galaxy Tab S12 Ultra’nın tasarımı ortaya çıktı: Çentik korunuyor 1

YENİ DUVAR KÂĞITLARI DA ORTAYA ÇIKTI

Galaxy Tab S12 serisi için hazırlanan yeni duvar kâğıtları da renderlarda görülüyor.

Duvar kâğıdında mavi ve mor tonların oluşturduğu renk geçişi ile ortada yer alan “S” harfi dikkat çekiyor.

Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra’nın gri ve gümüş renk seçenekleriyle sunulabileceği öne sürülüyor.

DIMENSITY 9500 VE BÜYÜK BATARYA İDDİASI

Her iki tabletin de MediaTek Dimensity 9500 işlemci ve Samsung’un One UI 9 yazılımıyla gelmesi bekleniyor.

Modellerin yedi nesle kadar Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi alacağı da öne sürülüyor.

Galaxy Tab S12+’ın 120 Hz yenileme hızına sahip 12,4 inç Dynamic AMOLED 2X ekranla geleceği belirtiliyor.

Galaxy Tab S12 Ultra’nın tasarımı ortaya çıktı: Çentik korunuyor 2

Galaxy Tab S12 Ultra tarafında ise geçen yılki modelle aynı şekilde 14,6 inçlik ekran bekleniyor.

Batarya kapasitesinin Galaxy Tab S12+ modelinde 10.600 mAh, Galaxy Tab S12 Ultra’da ise 11.600 mAh olabileceği ifade ediliyor.

Her iki tabletin kutusunda da S Pen bulunması bekleniyor.

Samsung’un Galaxy Tab S12 serisini önümüzdeki bir veya iki ay içerisinde tanıtabileceği belirtilirken, şirket henüz modellerin lansman tarihini veya nihai özelliklerini resmen açıklamış değil.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung tablet
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