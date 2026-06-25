Prime Day’e özel büyük fırsat: TCL televizyonda 11.720 TL indirim

Televizyon alırken hepimiz verdiğimiz paraya sonuna kadar değdiğini görmek istiyoruz. İşte tam da bu yüzden herkesin aradığı kusursuz netliği, canlı renkleri ve gözü yormayan akıcılığı bir arada sunan TCL 55 Q7C Premium QD-MiniLED TV, Prime Day’e özel net 11.720 TL indirimle satışta. Evinize her girdiğinizde size "İyi ki almışım" dedirtecek bu büyük fırsatı kaçırmayın!

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Sinema kalitesini evinize getirin: TCL 55 Q7C Premium QD-MiniLED TV

TCL televizyon, evinizi adeta profesyonel bir sinema salonuna dönüştürüyor. Yenilikçi CrystGlow HVA paneli ve 2600 nit tepe parlaklığı sayesinde en derin siyahları ve göz kamaştırıcı detayları kristal netliğinde sunar. Gelişmiş QLED teknolojisiyle milyarlarca canlı rengi ekrana taşırken, AiPQ Pro işlemcisi görüntüleri yapay zekayla optimize eder. Aksiyon filmleri ve oyun tutkunları için 144Hz doğal yenileme hızıyla tamamen pürüzsüz bir akıcılık sağlayan televizyon, üstün Bang & Olufsen ses sistemiyle de görseli kusursuz akustikle tamamlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok hızlı geldi, kurulum da hızlıydı. Ürün beklentilerimi kesinlikle karşıladı. Siyah gerçekliği ve renk doygunluğu gayet iyi. Parlaklık zaten alameti farikası. Piyasadaki en iyi mini ledlerden. Tavsiye ederim."

"Ürün perşembe günü ulaştı, cumartesi günü milli maç öncesi sağ olsun bilkomdan gelip kurdular. Kesinlikle efsane, siyahı olsun, renkleri olsun. Phillips uhd'den geçtim. Gerçekten çağ atlamış gibiyim. Yok böyle bir tv. çevremdeki herkese önerdim."

Bu içerik 25 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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