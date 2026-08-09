HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Akrabalar arasında 'kız kaçırma' kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

Çorum’da akrabalar arasında ‘kız kaçırma’ nedeniyle çıkan kavgada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Akrabalar arasında 'kız kaçırma' kavgası: 1'i ağır 4 yaralı

Olay, Çepni Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; akrabalar arasında ‘kız kaçırma’ nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Olayda Coşkun Ç. tüfekle, Feryat Ç. ise bıçakla yaralandı, Doğan Ç. ve Samet Ç. de darbedildi.

DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale, sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar, daha sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Coşkun Ç.’nin durumunun ağır olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Akrabalar arasında kız kaçırma kavgası: 1 i ağır 4 yaralı 1

Polis ekipleri inceleme yaparken, kavgaya karıştığı belirtilen Ali Ç.’nin yakalanması için de çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adıyaman’da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralıAdıyaman’da iki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Mekke Ortak Savunma Anlaşması Tel Aviv'i korkuttu! İsrailli bakan: "çok kötü, endişe verici ve tehlikeli"Mekke Ortak Savunma Anlaşması Tel Aviv'i korkuttu! İsrailli bakan: "çok kötü, endişe verici ve tehlikeli"

Anahtar Kelimeler:
kavga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Husiler: 'Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurduk'

Husiler: 'Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurduk'

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

25 bin TL zamma kapı aralandı

25 bin TL zamma kapı aralandı

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.