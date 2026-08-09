Nazilli’de kural ihlali ölümle sonuçlandı

Aydın Nazilli ilçesinde trafik ışıklarına uymadığı iddia edilen motosikletli önce otomobile sonra refüje çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Denizli-Nazilli Karayolu üzerinde meydana geldi. Denizli yönünden eski polis okulu kavşağına doğru ilerleyen Mehmet E. idaresindeki motosiklet, iddiaya göre ışık ihlali yaparak kırmızı ışıkta geçiş yaptı. Motosiklet, yeşil ışığın yanmasının ardından Ziya Gökalp Caddesi’nden polis okulu kavşağına doğru ilerleyen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü savrularak refüje vurdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde motosiklet sürücüsü Mehmet E.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin motosiklet sürücüsünün cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kaza nedeniye kapanan yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır