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Otomobilde tartıştığı eşini tabancayla vurarak yaraladı

Konya’nın Yunak ilçesinde bir kişi, otomobilde tartıştığı eşini tabancayla vurarak yaraladı.Olay, Yunak ilçesi Hursunlu Mahallesi’nde meydana geldi.

Otomobilde tartıştığı eşini tabancayla vurarak yaraladı

Konya’nın Yunak ilçesinde bir kişi, otomobilde tartıştığı eşini tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, Yunak ilçesi Hursunlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ç., yolda otomobille ilerlerken eşi K.Ç. (42) ile henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonucu S.Ç. yanında bulunan tabancayla eşi K.Ç.’yi kalçasından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın, ambulans helikopterle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. S.Ç. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Otomobilde tartıştığı eşini tabancayla vurarak yaraladı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Konya
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