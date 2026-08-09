Arnavutköy’de korku dolu anlar! "Boğuluyorum" diye bağırarak yardım istedi

Olay, Karaburun Sahili’nde vatandaşların 'Arka Sahil' olarak adlandırdığı bölgede meydana geldi. Denize giren kişi, şiddetli dalgalar nedeniyle kıyıya çıkmakta güçlük çekti. Kıyıya ulaşmaya çalışırken dalgaların etkisiyle birkaç kez yeniden denize sürüklendi.

"BOĞULUYORUM"

Kendi imkanlarıyla kıyıya çıkamayacağını anlayan kişi, arkadaşlarına “Lan boğuluyorum” diyerek yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan 2 arkadaşı kıyıya yaklaşarak kişiye ellerini uzattı. Birkaç kez arkadaşlarının ellerinden tutmayı başaran kişi, dalgaların etkisiyle yeniden denize sürüklendi.

SON ANDA KURTARDILAR

Arkadaşlarının çabası sonucu son anda sudan çıkarılan kişi, kıyıya alınarak güvenli bölgeye götürüldü. Yaşananlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kişinin dalgalar arasında kıyıya çıkmaya çalıştığı, “Lan boğuluyorum” diyerek arkadaşlarından yardım istediği ve arkadaşlarının uzattığı eller sayesinde sudan çıkarıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır