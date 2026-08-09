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Arnavutköy’de korku dolu anlar! "Boğuluyorum" diye bağırarak yardım istedi

İstanbul Arnavutköy'de denize giren bir kişi, şiddetli dalgalar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Kıyıya çıkmaya çalışırken defalarca denize sürüklenen kişi, arkadaşlarından yardım istedi.

Arnavutköy’de korku dolu anlar! "Boğuluyorum" diye bağırarak yardım istedi

Olay, Karaburun Sahili’nde vatandaşların 'Arka Sahil' olarak adlandırdığı bölgede meydana geldi. Denize giren kişi, şiddetli dalgalar nedeniyle kıyıya çıkmakta güçlük çekti. Kıyıya ulaşmaya çalışırken dalgaların etkisiyle birkaç kez yeniden denize sürüklendi.

Arnavutköy’de korku dolu anlar! "Boğuluyorum" diye bağırarak yardım istedi 1

"BOĞULUYORUM"

Kendi imkanlarıyla kıyıya çıkamayacağını anlayan kişi, arkadaşlarına “Lan boğuluyorum” diyerek yardım istedi. Yardım çığlıklarını duyan 2 arkadaşı kıyıya yaklaşarak kişiye ellerini uzattı. Birkaç kez arkadaşlarının ellerinden tutmayı başaran kişi, dalgaların etkisiyle yeniden denize sürüklendi.

Arnavutköy’de korku dolu anlar! "Boğuluyorum" diye bağırarak yardım istedi 2

SON ANDA KURTARDILAR

Arkadaşlarının çabası sonucu son anda sudan çıkarılan kişi, kıyıya alınarak güvenli bölgeye götürüldü. Yaşananlar, çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Arnavutköy’de korku dolu anlar! "Boğuluyorum" diye bağırarak yardım istedi 3

Görüntülerde, kişinin dalgalar arasında kıyıya çıkmaya çalıştığı, “Lan boğuluyorum” diyerek arkadaşlarından yardım istediği ve arkadaşlarının uzattığı eller sayesinde sudan çıkarıldığı anlar yer aldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy
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