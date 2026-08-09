Kocaeli’de 2 bin 400 litre kaçak etil alkol ele geçirildi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 400 litre etil alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve men edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Körfez ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 2 bin 400 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır