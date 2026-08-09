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Meriç’teki orman yangını kontrol altına alındı

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.Anızlık alanda başlayan ve kısa sürede ormanlık alana yayılan yangına, havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Meriç’teki orman yangını kontrol altına alındı

Edirne’nin Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyünde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Anızlık alanda başlayan ve kısa sürede ormanlık alana yayılan yangına, havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarında 4 helikopter, 10 arazöz ve belde belediyelerine ait itfaiye ekipleri görev aldı. Helikopterler, Sultan Köy Barajı’ndan aldıkları suyu yangın bölgesine taşıyarak söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Yangın nedeniyle Meriç-Uzunköprü karayolu kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

TOMA’LARLA SOĞUTMA ÇALIŞMASI

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede yeniden alevlenme ihtimaline karşı soğutma çalışmaları başlatıldı. TOMA’lar ve diğer ekipler tarafından bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Meriç’teki orman yangını kontrol altına alındı 1

Meriç’teki orman yangını kontrol altına alındı 2

Meriç’teki orman yangını kontrol altına alındı 3

Meriç’teki orman yangını kontrol altına alındı 4

Meriç’teki orman yangını kontrol altına alındı 5

Meriç’teki orman yangını kontrol altına alındı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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