Stanley termoslarda Prime Day'e özel indirim başladı

Bir termos sadece sıcak ya da soğuk tutmakla değil; dayanıklılığı, kullanım ömrü ve performansıyla fark yaratır. Stanley ise paslanmaz çelik yapısı, çift vakumlu yalıtımı ve uzun yıllar güvenle kullanabileceğiniz tasarımıyla bu beklentilerin tamamını fazlasıyla karşılar. 29 Haziran'dan önce farklı ihtiyaçlara hitap eden indirimli ikonik modelleri sepetinize eklemek için okumaya devam edin!
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Kamp alanı, dağ zirvesi ya da uzun yolculuklar... Nerede olursanız olun, bu dev Stanley termosla kahveniz hep sıcak, suyunuz hep soğuk! Tam 2,3 litrelik kapasitesiyle gün boyu sizi yarı yolda bırakmayan termosun sızdırmaz ve kolay taşınabilir yapısıyla güvenle çantanıza atabilirsiniz. Paslanmaz çelik gövdesi, bulaşık makinesinde yıkanabilme özelliği ve kapağının kupa olarak kullanılabilmesiyse cabası!
Kullanıcılar ne diyor?
Pipetli ve üç aşamalı çevrilebilir kapağı ile hem pratik hem de sızdırmazlık sunan Stanley Quencher termos bardak ile içecekleriniz 11 saat soğuk 48 saat ise buzlu kalıyor. 1,18 litre kapasitesi ve çift duvarlı vakumlu yalıtımı ile içeceklerinizi saatlerce 7 saat de sıcak tutabilen termos, BPA içermeyen geri dönüştürülmüş çelik yapısıyla çevre dostu ve dayanıklı bir ürün. Aynı zamanda araba bardaklıkları ile de uyumlu olan termos, her an yanınızda taşıyabileceğiniz kullanışlı bir eşya.
Kullanıcılar ne diyor?
Ömür boyu garantili Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 1,4 litre hacmi sayesinde yeterli miktarda içecek taşımanıza olanak tanır. İkili duvarlı vakum izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 35 saate kadar sıcak ve soğuk, 38 saat de buzlu koruyabilir. Taşımayı kolaylaştıran ve sızıntıyı önleyen ve dış yüzeyinin çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasıyla kamp, piknik gibi açık hava etkinlikleri için idealdir.
Kullanıcılar ne diyor?
Gün boyu koşturanlar, spor yapanlar ya da işe yetişmeye çalışanlar için ideal bir çözüm olan Stanley IceFlow termosun flip kapaklı pipetiyle içeceğinize tek hamlede ulaşabilir, katlanabilir tutacağıyla her yere kolayca taşıyabilirsiniz. Soğuk içecekleri tam 12 saat serin, buzlu içecekleri ise 48 saat boyunca taptaze tutan Stanley termos, araç içi bardaklıklar dahil pek çok alana sığan yapısı ve bulaşık makinesinde yıkanabilir oluşuyla günlük kullanımda büyük konfor sağlar.
Kullanıcılar ne diyor?
Sıcak kahvenizi ya da soğuk suyunuzu uzun süre yanında taşımak istiyorsanız Stanley Aerolight Transit Mug tam size göre. Vakumlu yalıtımıyla içecekleri 8 saat sıcak, 10 saat soğuk, 40 saat buzlu tutuyor; hem dayanıklı hem de hafif. Sızdırmaz içme kapağı sayesinde çantanıza atarken dökülme korkusu yaşamazsınız. Temizlik kısmı da çok kolay, eve geldiniz mi bulaşık makinesine koymanız yeterli oluyor.
Kullanıcılar ne diyor?
Günlük tempoda sabah kahvenizi saatlerce sıcak tutan bir termos arıyorsanız Stanley’nin Legendary termosu tam size göre! 24 saate kadar sıcak-soğuk koruma sağlayan yapısıyla bu model, ofis masasından kamp masasına kadar her yerde işinizi görür.Yalıtımlı kapağıyla bir yandan içeceğinizi korurken diğer yandan fincan olarak kullanılabilen termos, hem sağlam hem pratik hem de bulaşık makinesinde yıkanabilir! Üstelik, sızdırmaz yapısıyla çantaya atıp gönül rahatlığıyla taşıyabilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
Günün koşturmacasında kahvesini yanında taşımayı sevenler için Stanley Cafe To-Go tam bir kurtarıcı. İki parçalı, sızdırmaz kapaklı termos içeceğinizi 3 saate kadar sıcak, 16 saate kadar soğuk tutar. Sapı sayesinde elde taşımak çok rahat; ister işe giderken ister yürüyüşe çıkarken içeceğinizi zahmetsizce yudumlayabilirsiniz. Eve döndüğünüzde ise tek yapmanız gereken bulaşık makinesine bırakmak, ya da üç parçalı yapısıyla elde kolayca temizlemek.
Kullanıcılar ne diyor?
Günlük tempoda sabah kahvenizi saatlerce sıcak tutan bir termos arıyorsanız Stanley’nin klasik vakumlu termosu tam size göre! 45 saate kadar sıcak, 40 saate kadar soğuk 192 saat buzlu koruma sağlayan yapısıyla bu model, ofis masasından kamp masasına kadar her yerde işinizi görür. Yalıtımlı kapağıyla bir yandan içeceğinizi korurken diğer yandan fincan olarak kullanılabilen termos, hem sağlam hem pratik hem de bulaşık makinesinde yıkanabilir! Üstelik, sızdırmaz yapısıyla çantaya atıp gönül rahatlığıyla taşıyabilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
İster doğada ister işte isterseniz de çantanızda sağlıklı öğünler taşıyabileceğiniz bir termos arıyorsanız Stanley Adventure To-Go tam size göre! Çift duvar vakum yalıtımı sayesinde yemeklerinizi 4 saat sıcak ve 4 saat soğuk tutan yemek termosu, 18/8 paslanmaz çelikten üretilen ve BPA içermeyen yapısıyla güvenli bir kullanım sunar. Sızdırmaz tasarımıyla çantanıza rahatça atabileceğiniz termosu dilerseniz de bulaşık makinesinde yıkayarak pratik bir şekilde temizleyebilirsiniz.
Kullanıcılar ne diyor?
Sabah kahvesiz uyanamam diyenler ya da doğada sıcak çay keyfi yapmak isteyenler için çok iyi bir seçenek olan Stanley Adventure To-Go, günlük yaşamda veya hafta sonu kaçamaklarında çantaya atıp çıkmalık bir termos! Hafif ve kompakt tasarımlı termos, paslanmaz çelik yapısı sayesinde içeceğinizi 20 saat sıcak, 25 saat ise buz gibi tutuyor. Geniş ağzıyla hem doldurması hem temizlemesi basit olan termosun kapağının fincan olarak kullanılabilmesi ise pratiklik yaratıyor.
Kullanıcılar ne diyor?
Bu içerik 25 Mart 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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