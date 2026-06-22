Stanley termoslarda Prime Day'e özel indirim başladı

Bir termos sadece sıcak ya da soğuk tutmakla değil; dayanıklılığı, kullanım ömrü ve performansıyla fark yaratır. Stanley ise paslanmaz çelik yapısı, çift vakumlu yalıtımı ve uzun yıllar güvenle kullanabileceğiniz tasarımıyla bu beklentilerin tamamını fazlasıyla karşılar. 29 Haziran'dan önce farklı ihtiyaçlara hitap eden indirimli ikonik modelleri sepetinize eklemek için okumaya devam edin!

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1. Çok satanlarda 1 numara: Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos (2,3 l)

Kamp alanı, dağ zirvesi ya da uzun yolculuklar... Nerede olursanız olun, bu dev Stanley termosla kahveniz hep sıcak, suyunuz hep soğuk! Tam 2,3 litrelik kapasitesiyle gün boyu sizi yarı yolda bırakmayan termosun sızdırmaz ve kolay taşınabilir yapısıyla güvenle çantanıza atabilirsiniz. Paslanmaz çelik gövdesi, bulaşık makinesinde yıkanabilme özelliği ve kapağının kupa olarak kullanılabilmesiyse cabası!

Kullanıcılar ne diyor?

"Sabahtan akşama kadar kaynar suyu hala çok sıcak şekilde tutuyor. Soğuk suda denemedim. Çok kaliteli bir ürün. Ağırlığından bile bunu hissedebiliyorsunuz."

"Bu termosu alınca evdeki diğer termosları kaldırın atın. Termosu alır almaz bizzat test ettim, sıcak suyu 3 gün kaynar su olarak, dördüncü gün içilebilir sıcaklıkta suyu muhafaza etti. Beşinci gün ne olurdu bilmiyorum ama benim için 1 gün yeterli sıcak su için. Muhteşem bir ürün, alacak arkadaşlara tavsiye ederim."

2. Sosyal medyayı sallayan: Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak (1,18 l)

Pipetli ve üç aşamalı çevrilebilir kapağı ile hem pratik hem de sızdırmazlık sunan Stanley Quencher termos bardak ile içecekleriniz 11 saat soğuk 48 saat ise buzlu kalıyor. 1,18 litre kapasitesi ve çift duvarlı vakumlu yalıtımı ile içeceklerinizi saatlerce 7 saat de sıcak tutabilen termos, BPA içermeyen geri dönüştürülmüş çelik yapısıyla çevre dostu ve dayanıklı bir ürün. Aynı zamanda araba bardaklıkları ile de uyumlu olan termos, her an yanınızda taşıyabileceğiniz kullanışlı bir eşya.

Kullanıcılar ne diyor?

"Dört dörtlük kalite. Boyutu büyük ama bir o kadar hafif... Sahilde soğuk içecek sevenler düşünmeden alabilir... Altındaki barkod numarasıyla ürünün garanti kaydını yaptırmayı unutmayın."

"Soğuk içeceklerle kullandım. Arabada sıcakta bırakmama rağmen ısınma olmadı. Bu konuda çok başarılı. Araba bardaklığına çok iyi oturuyor. "

3. Yaz kış favoriniz olmaya aday: Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos (1,4 l)

Ömür boyu garantili Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 1,4 litre hacmi sayesinde yeterli miktarda içecek taşımanıza olanak tanır. İkili duvarlı vakum izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 35 saate kadar sıcak ve soğuk, 38 saat de buzlu koruyabilir. Taşımayı kolaylaştıran ve sızıntıyı önleyen ve dış yüzeyinin çizilmelere ve darbelere karşı dayanıklı olmasıyla kamp, piknik gibi açık hava etkinlikleri için idealdir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Stanley için söylenecek çok şey yok. Bu aldığım ikincisi. Mavi renk muhteşem."

"Rengi harika bence yeşilden daha güzel. Boyut olarak günlük piknikler için 4 - 5 kişi için ideal."

4. Susuz kalamayanlara: Stanley IceFlow Flip Straw Tumbler Pipetli Termos Bardak (0,89 l)

Gün boyu koşturanlar, spor yapanlar ya da işe yetişmeye çalışanlar için ideal bir çözüm olan Stanley IceFlow termosun flip kapaklı pipetiyle içeceğinize tek hamlede ulaşabilir, katlanabilir tutacağıyla her yere kolayca taşıyabilirsiniz. Soğuk içecekleri tam 12 saat serin, buzlu içecekleri ise 48 saat boyunca taptaze tutan Stanley termos, araç içi bardaklıklar dahil pek çok alana sığan yapısı ve bulaşık makinesinde yıkanabilir oluşuyla günlük kullanımda büyük konfor sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

“Özellikle tutma kısmı bence aşırı kullanışlı. Bisikletinize, çantanıza, kemerinize termosunuzu asma olanağı sunuyor. Ürünün boyutu, ağırlığı, tasarımı mükemmel. Suyu oda sıcaklığında bile koysanız ve arabanızda saatlerce de kalsa suyunuz ısınmıyor. Yaz aylarında kurtarıcı bir ürün.”

"Boyutu küçük değil, kol çantasına atıp çıkılmaz bunu bilerek almalı. Onun dışında pipetin içeri giriyor olması hijyen açısından harika, tutma sapı olması taşırken özellikle sporda kullanırken çok iyi. İçine buz koyarsanız cidden saatlerce soğuk tutuyor."

5. Çantaya at çık rahatlığı: Stanley The Aerolight Transit Mug Termos Bardak (0,47 l)

Sıcak kahvenizi ya da soğuk suyunuzu uzun süre yanında taşımak istiyorsanız Stanley Aerolight Transit Mug tam size göre. Vakumlu yalıtımıyla içecekleri 8 saat sıcak, 10 saat soğuk, 40 saat buzlu tutuyor; hem dayanıklı hem de hafif. Sızdırmaz içme kapağı sayesinde çantanıza atarken dökülme korkusu yaşamazsınız. Temizlik kısmı da çok kolay, eve geldiniz mi bulaşık makinesine koymanız yeterli oluyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"seyahat kahve kupası çantam için mükemmel boyutta. Hiç de büyük değil. Sızdırmaz olup olmadığını görmek için hızlıca test ettim, şimdiye kadar her şey yolunda!"

"Son derece pratik, sızdırmaz. Açma/içme mekanizması oldukça kullanışlı. İnce tasarımı sayesinde sırt çantasına kolayca sığar."

6. Klasikten şaşmayanlara: Stanley Klasik Legendary Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos (1 l)

Günlük tempoda sabah kahvenizi saatlerce sıcak tutan bir termos arıyorsanız Stanley’nin Legendary termosu tam size göre! 24 saate kadar sıcak-soğuk koruma sağlayan yapısıyla bu model, ofis masasından kamp masasına kadar her yerde işinizi görür.Yalıtımlı kapağıyla bir yandan içeceğinizi korurken diğer yandan fincan olarak kullanılabilen termos, hem sağlam hem pratik hem de bulaşık makinesinde yıkanabilir! Üstelik, sızdırmaz yapısıyla çantaya atıp gönül rahatlığıyla taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Arkadaşlar ben alalı üç yıl oldu şimdiye kadar hiç bir üründen bu kadar memnun kalmadım. Kamp işiyle meşgul olanların sahip olması gereken bir malzeme diye düşünüyorum. Gerçekten on numara bir ürün, uzun yolculuk yapan arkadaşların da ayrılmaz bir parçası bence.”

“Zaten hayran olduğum bir marka. Çok memnunum. Hep yollarda olan biri olarak yanımdan hiç ayırmayacağım bir termos.”

7. Sürüdürlebilir bir çözüm: Stanley Cafe To-Go Travel Mug Termos Bardak (0,23 l)

Günün koşturmacasında kahvesini yanında taşımayı sevenler için Stanley Cafe To-Go tam bir kurtarıcı. İki parçalı, sızdırmaz kapaklı termos içeceğinizi 3 saate kadar sıcak, 16 saate kadar soğuk tutar. Sapı sayesinde elde taşımak çok rahat; ister işe giderken ister yürüyüşe çıkarken içeceğinizi zahmetsizce yudumlayabilirsiniz. Eve döndüğünüzde ise tek yapmanız gereken bulaşık makinesine bırakmak, ya da üç parçalı yapısıyla elde kolayca temizlemek.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün kaliteli, tasarım olarak çok iyi, temizlenmesi çok kolay, basit ve kullanışlı."

"Kupa güzel, çok iyi üretilmiş ve gerçekten sızdırmaz! Sırt çantamda taşıyorum ve herhangi bir sorun yaşamadım. Gerçekten içeceğin sıcaklığını saatlerce korur."

8. Piknikte ve kampta olmazsa olmaz: Stanley Klasik Vakumlu Paslanmaz Çelik Termos (1,9 l)

Günlük tempoda sabah kahvenizi saatlerce sıcak tutan bir termos arıyorsanız Stanley’nin klasik vakumlu termosu tam size göre! 45 saate kadar sıcak, 40 saate kadar soğuk 192 saat buzlu koruma sağlayan yapısıyla bu model, ofis masasından kamp masasına kadar her yerde işinizi görür. Yalıtımlı kapağıyla bir yandan içeceğinizi korurken diğer yandan fincan olarak kullanılabilen termos, hem sağlam hem pratik hem de bulaşık makinesinde yıkanabilir! Üstelik, sızdırmaz yapısıyla çantaya atıp gönül rahatlığıyla taşıyabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Tertemiz, barkodlu, sağlam ürün. Stanley’i anlatmaya gerek duymuyorum. İnternette en ucuz bulabildiğim burasıydı. Aldığınız zaman Stanley’in sitesinden barkodu girerek ürün kaydı yaptırmayı unutmayın ki ömür boyu garantiden faydalanın."

"48 saat sonra bile hala el değmeyecek sıcaklıktaydı.. Tereddütsüz tavsiye ederim."

9. Macera severler için ideal: Stanley Adventure To-Go Yemek Termosu (530 ml)

İster doğada ister işte isterseniz de çantanızda sağlıklı öğünler taşıyabileceğiniz bir termos arıyorsanız Stanley Adventure To-Go tam size göre! Çift duvar vakum yalıtımı sayesinde yemeklerinizi 4 saat sıcak ve 4 saat soğuk tutan yemek termosu, 18/8 paslanmaz çelikten üretilen ve BPA içermeyen yapısıyla güvenli bir kullanım sunar. Sızdırmaz tasarımıyla çantanıza rahatça atabileceğiniz termosu dilerseniz de bulaşık makinesinde yıkayarak pratik bir şekilde temizleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün gerçekten güzel, sıcak da tutuyor soğuk da. İşe giderken yemeğimi çok güzel muhafaza ediyor. Akşam eve gittiğimde bazı yemeklerimin hafif de olsa sıcak olması çok güzel oluyor.”

“Sızdırma sorunu yaşamadım, ağzının geniş olması sebebiyle hiç de zorlanmadan kaşıkla yeniyor ki tercih etmemin en büyük nedeni buydu. Bu amaçla alanlar için mükemmel seçim.”

10. Şehirden kaçmayı sevenlere: Stanley The Adventure To-Go Bottle (0,75 l)

Sabah kahvesiz uyanamam diyenler ya da doğada sıcak çay keyfi yapmak isteyenler için çok iyi bir seçenek olan Stanley Adventure To-Go, günlük yaşamda veya hafta sonu kaçamaklarında çantaya atıp çıkmalık bir termos! Hafif ve kompakt tasarımlı termos, paslanmaz çelik yapısı sayesinde içeceğinizi 20 saat sıcak, 25 saat ise buz gibi tutuyor. Geniş ağzıyla hem doldurması hem temizlemesi basit olan termosun kapağının fincan olarak kullanılabilmesi ise pratiklik yaratıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürünü deneyip o şekilde yorum yapmak istedim. Kaynamış suyu koyduktan 24 saat sonra kontrol ettiğimde hala içindeki su çok sıcaktı, elimi 2-3 saniyeden fazla tutamadım. 40 saat sonra tekrar kontrol ettiğimde ılık bir şekilde olduğunu gördüm. Bundan fazla yalıtıma da zaten gerek yok, fazlasıyla işinizi görecektir.”

“Stanley'nin sıkı bir hayranıyım ve koleksiyonuma eklenen bu son ürün beni hayal kırıklığına uğratmadı. Söz verdiği gibi çayımı 24 saatten fazla sıcak tutuyor. Çok sağlam bir yapı kalitesine sahip -bu termosun benden daha uzun süre dayanacağı hissine kapıldım-. Çok ağır değil, ormanda yürüyüşler için ideal.”

Bu içerik 25 Mart 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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