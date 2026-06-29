Fiyatı 3500 TL düştü: PELONIS Kule Fan indirimi için bugün son

Yaz aylarını serin, ferah ve huzurlu geçirmenin sırrı olan PELONIS Kule Fan için Prime Day fırsatlarında son saatler! Güçlü performansıyla bu yaz vazgeçilmeziniz olacak cihazın fiyatı sadece bugün için 3500 TL düştü. Prime Day bitmeden büyük fırsatı hemen yakalayın!

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PELONIS Kule Fan

Yaz sıcaklarında evinizde veya ofisinizde ideal serinliği yakalamak artık çok kolay. PELONIS Kule Fan, 90° geniş salınımı ve turbo hava hızlandırıcısıyla odanızı geleneksel fanlara göre %30 daha hızlı soğutur. 5 farklı hız kademesi ve 4 akıllı modu ile hava akışını tamamen ihtiyacınıza göre ayarlar. 38 dB fısıltı sessizliği ve 15 saatlik zamanlayıcısı sayesinde geceleri konforlu bir uyku sunar. 10m menzilli uzaktan kumandası, akıllı bellek fonksiyonu ve şık LED ekranıyla kullanım kolaylığı sağlayan enerji tasarruflu cihaz, Prime Day'e özel indirim avantajıyla sizleri bekliyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Az önce teslim aldım: hızlı kurulum, iyi güç, gerçekten sessiz, kompakt, güzel tasarım ve uzaktan kumandayla kullanımı çok keyifli... Kısacası, hiçbir sorun yok ve çok memnunum!"

"Bu vantilatör sessiz ve boyutuna göre oldukça iyi çalışıyor. Maksimum hızda oldukça güçlü bir hava akımı üflüyor ve farklı bir markanın diğer vantilatörüne kıyasla, salınım yaparken hiç ses çıkarmıyor! Maksimum hızdaki rüzgar sesi, başka bir markanın diğer vantilatörüne göre daha az, bu yüzden çok memnunum. Daha da serinleyebileceğim!"

Bu içerik 29 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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