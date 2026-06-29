Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Prime Day’in son gününe özel Seiko saat indirimde
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Prime Day’in son gününe özel Seiko saat indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prime Day'in en çok ses getiren fırsatı saat tutkunlarını bekliyor. Şıklığı ve dayanıklılığı tek gövdede buluşturan Seiko SSB407P erkek kol saati, tam 1,414 TL indirimle şimdi Prime Day'e özel kaçırılmayacak fiyatta!

Saat tutkunlarının heyecanla beklediği Prime Day indirimlerinde mühendisliği ve kalitesiyle efsaneleşen Seiko saatlerde benzersiz fırsat var. Güçlü tasarımı ve üstün teknolojisiyle öne çıkan Seiko SSB407P kol saatine, Prime Day'e özel çok avantajlı bir fiyatla sahip olmak için hadi, içeriğe geçelim!

Prime Day kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Seiko indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Seiko Seısb407p Erkek Kol Saati

Prime Day’in son gününe özel Seiko saat indirimde 1

Seiko SSB407P Erkek Kol Saati, modern tasarımı ve fonksiyonelliği bir arada sunuyor. Paslanmaz çelik kasası ve 41 mm çapındaki yuvarlak mavi kadranı, her tarzla kusursuz bir uyum yakalıyor. Yüksek hassasiyetli Quartz kronograf mekanizması sayesinde zamanı kusursuzca ölçerken, patentli sertleştirilmiş Hardlex mineral camı günlük çizilmelere karşı maksimum koruma sağlıyor. Seiko Seısb407p, 10 ATM (100 metre) su geçirmezlik özelliği, takvimi ve takimetresiyle hem spor hem klasik kombinlerin vazgeçilmezi olan bir saat modeli.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika bir ürün. Bu alışverişten çok memnunum."
  • "Çok güzel bir saat, çok rahat, şık görünüyor, kesinlikle %100 tavsiye ederim."
  • "Ayrıca zamanı doğru ve güvenilir bir şekilde gösteriyor. Sağlam bir yapıya sahip ve kesinlikle parasının karşılığını veriyor. Düğmelerin basıldığında verdiği dokunma hissi harika ve muhtemelen uzun süre sorunsuz çalışacak."
Ürünü İncele

Bu içerik 29 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Yarın son: Prime Day'in en indirimli markaları burada

Yarın son: Prime Day'in en indirimli markaları burada

 Sıfır tahriş, pürüzsüz sonuç: Philips tıraş makinesinde indirim var

Sıfır tahriş, pürüzsüz sonuç: Philips tıraş makinesinde indirim var

 Zwilling Vakum Seti'nde yılın en iyi fiyatı! Tükenmeden alın

Zwilling Vakum Seti'nde yılın en iyi fiyatı! Tükenmeden alın

 Stanley termoslarda Prime Day indirimi için yarın son gün!

Stanley termoslarda Prime Day indirimi için yarın son gün!

 Günün fırsatı! Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

Günün fırsatı! Sony PlayStation 5'in fiyatı düştü

 Ağrılara veda etme zamanı! SKG masaj yastığında Prime fırsatı

Ağrılara veda etme zamanı! SKG masaj yastığında Prime fırsatı

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
kol saati erkek kol saati kol saati erkek saat
İş birliği İçerikleri
Ağrılara veda etme zamanı! SKG masaj yastığında Prime fırsatı

Ağrılara veda etme zamanı! SKG masaj yastığında Prime fırsatı

Sıfır tahriş, pürüzsüz sonuç: Philips tıraş makinesinde indirim var

Sıfır tahriş, pürüzsüz sonuç: Philips tıraş makinesinde indirim var

Prime Day bitmeden alın! 4 bin 760 TL indirim

Prime Day bitmeden alın! 4 bin 760 TL indirim

ŞOK'a klima geliyor! 27 Haziran ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a klima geliyor! 27 Haziran ŞOK aktüel kataloğu

JBL kulaklıkta Prime Day haftasına özel fiyat yarın bitiyor!

JBL kulaklıkta Prime Day haftasına özel fiyat yarın bitiyor!

Zwilling Vakum Seti'nde yılın en iyi fiyatı! Tükenmeden alın

Zwilling Vakum Seti'nde yılın en iyi fiyatı! Tükenmeden alın

Zwilling Vakum Seti'nde yılın en iyi fiyatı! Tükenmeden alın

Zwilling Vakum Seti'nde yılın en iyi fiyatı! Tükenmeden alın

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

BİM'e Philips dikey süpürge geliyor! 26 Haziran BİM kataloğu

Sony PlayStation 5 indirimi için yarın son, kaçırmayın!

Sony PlayStation 5 indirimi için yarın son, kaçırmayın!

Bu fırsat zor gelir: TCL TV’de büyük Prime indirimi

Bu fırsat zor gelir: TCL TV’de büyük Prime indirimi

Yaz sıcağını unutturan Levoit Kule Vantilatör indirimde

Yaz sıcağını unutturan Levoit Kule Vantilatör indirimde

A101'e Samsung akıllı televizyon geliyor! 25 Haziran A101 kataloğu

A101'e Samsung akıllı televizyon geliyor! 25 Haziran A101 kataloğu

A101'e Samsung akıllı televizyon geliyor! 25 Haziran A101 kataloğu

A101'e Samsung akıllı televizyon geliyor! 25 Haziran A101 kataloğu

BRITA ürünlerinde avantajlı Prime Day dönemi başladı!

BRITA ürünlerinde avantajlı Prime Day dönemi başladı!

Star Wars hayranları müjde: LEGO Ölüm Yıldızı setinde indirim var

Star Wars hayranları müjde: LEGO Ölüm Yıldızı setinde indirim var

iPhone 17 için 80.000 TL'ye varan takas fırsatı!

iPhone 17 için 80.000 TL'ye varan takas fırsatı!

30 Haziran BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

30 Haziran BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

Her ay binlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

Her ay binlerce satan Stanley termosun fiyatı dipte!

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Ağrılara veda etme zamanı! SKG masaj yastığında Prime fırsatı

Ağrılara veda etme zamanı! SKG masaj yastığında Prime fırsatı

Sıfır tahriş, pürüzsüz sonuç: Philips tıraş makinesinde indirim var

Sıfır tahriş, pürüzsüz sonuç: Philips tıraş makinesinde indirim var

Prime Day bitmeden alın! 4 bin 760 TL indirim

Prime Day bitmeden alın! 4 bin 760 TL indirim

ŞOK'a klima geliyor! 27 Haziran ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a klima geliyor! 27 Haziran ŞOK aktüel kataloğu

JBL kulaklıkta Prime Day haftasına özel fiyat yarın bitiyor!

JBL kulaklıkta Prime Day haftasına özel fiyat yarın bitiyor!

Zwilling Vakum Seti'nde yılın en iyi fiyatı! Tükenmeden alın

Zwilling Vakum Seti'nde yılın en iyi fiyatı! Tükenmeden alın

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Park halindeki motosiklet çalındı

Park halindeki motosiklet çalındı

Karı-koca genç kızın kabusu oldu! Biri ilaç attı, diğeri görüntü aldı

Karı-koca genç kızın kabusu oldu! Biri ilaç attı, diğeri görüntü aldı

50 dereceye hazır olun! Aşırı sıcaklar Türkiye'ye bugün giriş yaptı

50 dereceye hazır olun! Aşırı sıcaklar bugün giriş yaptı

Siverek’te minibüs ile arazöz çarpıştı: 8 yaralı

Siverek’te minibüs ile arazöz çarpıştı: 8 yaralı

Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu, sokak aydınlandı

Seyir halindeki araç alevlere teslim oldu, sokak aydınlandı

Ehliyet için başvurmuştu! Direksiyon sınavı gece yapılacak

Ehliyet için başvurmuştu! Direksiyon sınavı gece yapılacak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.