Bel, sırt ve boyun ağrılarına son veren SKG VS500'de Prime Day'e özel fırsat

İş temposu, yoğun günler ve bitmek bilmeyen kas ağrıları geride kalıyor. Amazon Prime Day dönemine özel fiyatı düşen SKG VS500 Kablosuz Masaj Yastığı sayesinde evinizin konforunda profesyonel masaj deneyimine sahip olabilirsiniz. Ürün detayları için hadi, içeriğe geçelim!

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Kablosuz kullanım özgürlüğü: SKG VS500 Bel Sırt Boyun Kalça Omuz Masaj Yastığı

SKG VS500 Kablosuz Masaj Yastığı; bel, sırt, boyun, kalça ve omuz bölgelerinde derin yoğurma tekniğiyle etkili bir rahatlama sunar. Çift taraflı termoterapi ısı desteği sayesinde kasları yumuşatırken döner motorlu mekanizmasıyla profesyonel masaj hissiyatı verir. Kablosuz yapısı, güçlü 3200mAh bataryası ve Type-C hızlı şarj desteğiyle evde, ofiste veya yolculukta özgürce kullanabileceğiniz masaj yastığı, 50 dB'den düşük sessiz motoruyla ve arka yüzünü ergonomik bir destek yastığı işlevi görmesiyle de işlevselliğini artırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Aynı markanın boyun boyun masajı aletini almıştım memnun kalınca bunu da aldım ve beklediğimden iyi bir performans verdi. Sırta, bel bölgesine koyup yaslanınca ister istemez tüm ağırlığını veriyorsun ve bu cihazın çalışmasını zorlaştırıp yetersiz kalabilir belki diyordum ama cidden gayet iyi performans veriyor. Isıtma özelliği de hoşuma gitti. Pili de öyle hemen 1-2 masaj yapınca bitmiyor. Kullanılan malzeme de cidden oldukça güzel, yastığın dokusu kumaşı çok beğendim. İndirimde falan denk getirirseniz kaçırmayın alın derim. Bel, sırt ve boyun bölgesi için cidden gayet başarılı."

"Harika! Çok memnunum, sırt, bel, boyun... Ayrıca düz tarafının sadece sıcak yastık olması da çok güzel. Kesinlike tavsiye edilir, kargo da güzeldi, şarj yeterli."

Bu içerik 26 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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