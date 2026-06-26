Hem cildinizi hem cebinizi koruyun: Philips vücut tıraş makinesi indirimde

Yılın en büyük indirim dönemlerinden olan Prime Day'de erkek bakımında devrim yaratan Philips Vücut Bakım tıraş yılın en dip fiyatıyla sizleri bekliyor! Vücudunuzun her bölgesinde pürüzsüz, güvenli ve konforlu bir tıraş deneyimi sunan bakım cihazı, Prime Day’e özel kaçırılmayacak indirim avantajıyla iyi bir yatırım yapmak için en doğru zaman!

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Philips Vücut Bakım 5000 serisi Duşa Uygun, Hassas Bölge ve Vücut Tıraş Makinesi

Philips Vücut Bakım 5000 Serisi, üçlü korumalı tıraş sistemiyle en hassas bölgelerde bile kesik ve tahriş riskini ortadan kaldırır. Özel sırt uzatma aparatı sayesinde ulaşılması zor bölgeleri kimseye ihtiyaç duymadan kolayca temizlemenizi sağlar. %100 su geçirmez yapısıyla duşta ıslak veya kuru kullanıma uygundur ve akan su altında saniyeler içinde temizlenir. Güçlü lityum iyon bataryasıyla 60 dakika kesintisiz performans sunan cihaz, Prime Day indirimleriyle rutininizin vazgeçilmezi olmaya aday.

Kullanıcılar ne diyor?

"Sıfır alıyor, tahriş yok. Piyasadaki en iyi vücut alma makinesi, ötesi yok."

"Güzel ürün uzatma aparatı çok işe yarıyor. Sıfır ayarında alıyor."

"Kutu içeriği ile dopdolu bir ürün. Fiyatı ben aldıktan sonra düşmeler gösterdi ancak sorun değil. Yaz aylarında büyük kolaylık sağlıyor. Sadece biraz gürültülü çalıştığını düşünüyorum."

Bu içerik 26 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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