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Hem cildinizi hem cebinizi koruyun: Philips vücut tıraş makinesi indirimde
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Hem cildinizi hem cebinizi koruyun: Philips vücut tıraş makinesi indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Kişisel bakımında maksimum konfor ve kusursuz pürüzsüzlük arayan erkeklerin vazgeçilmez yardımcısı Philips Vücut Bakım 5000 Serisi, Prime Day’e özel indirimle satışta! Bakımınıza profesyonellik katan ve özel uzatma aparatı sayesinde sırt bölgenizi bile tek başınıza rahatça tıraş etmenizi sağlayan bu çok yönlü cihazı kaçırmamak için acele edin.

Yılın en büyük indirim dönemlerinden olan Prime Day'de erkek bakımında devrim yaratan Philips Vücut Bakım tıraş yılın en dip fiyatıyla sizleri bekliyor! Vücudunuzun her bölgesinde pürüzsüz, güvenli ve konforlu bir tıraş deneyimi sunan bakım cihazı, Prime Day’e özel kaçırılmayacak indirim avantajıyla iyi bir yatırım yapmak için en doğru zaman!

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Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Philips Vücut Bakım 5000 serisi Duşa Uygun, Hassas Bölge ve Vücut Tıraş Makinesi

Hem cildinizi hem cebinizi koruyun: Philips vücut tıraş makinesi indirimde 1

Philips Vücut Bakım 5000 Serisi, üçlü korumalı tıraş sistemiyle en hassas bölgelerde bile kesik ve tahriş riskini ortadan kaldırır. Özel sırt uzatma aparatı sayesinde ulaşılması zor bölgeleri kimseye ihtiyaç duymadan kolayca temizlemenizi sağlar. %100 su geçirmez yapısıyla duşta ıslak veya kuru kullanıma uygundur ve akan su altında saniyeler içinde temizlenir. Güçlü lityum iyon bataryasıyla 60 dakika kesintisiz performans sunan cihaz, Prime Day indirimleriyle rutininizin vazgeçilmezi olmaya aday.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Sıfır alıyor, tahriş yok. Piyasadaki en iyi vücut alma makinesi, ötesi yok."
  • "Güzel ürün uzatma aparatı çok işe yarıyor. Sıfır ayarında alıyor."
  • "Kutu içeriği ile dopdolu bir ürün. Fiyatı ben aldıktan sonra düşmeler gösterdi ancak sorun değil. Yaz aylarında büyük kolaylık sağlıyor. Sadece biraz gürültülü çalıştığını düşünüyorum."
Ürünü İncele

Bu içerik 26 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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