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Prime Day son gün fırsatı: Kaçırılmayacak Dyson fırsatı
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Prime Day son gün fırsatı: Kaçırılmayacak Dyson fırsatı

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Dyson hayranlarına müjde, beklenen an geldi! Prime Day’in son gününde Dyson Airwrap i.d.™ Ceramic Pink modelinde kaçırılmayacak bir fiyat düşüşü var. Stoklar tükenmeden ve indirim süresi dolmadan hemen sepetinize ekleyin!

Saçlarınızı aşırı ısı hasarından korurken kusursuz bukleler, pürüzsüz düzlükler ve hacimli fönler yaratmanın tam zamanı. Dyson Airwrap i.d.™, Prime Day son gününe özel indirimle satışta. Bluetooth bağlantısı sayesinde saç tipinize en uygun rutini tek tıkla sunan bu akıllı set, hem zamandan tasarruf ettiriyor hem de saç sağlığınızı koruyor. Büyük fırsat bitmeden hemen tıklayın!

Prime Day kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Dyson Airwrap i.d.™ saç şekillendirme ve kurutma seti

Prime Day son gün fırsatı: Kaçırılmayacak Dyson fırsatı 1

Dyson Airwrap i.d.™ saç şekillendirme ve kurutma seti, akıllı Bluetooth teknolojisi sayesinde saç tipinize, uzunluğuna ve beceri seviyenize uygun kişiselleştirilmiş bukle profilleri sunar. Aşırı ısı hasarı olmadan Coanda etkisiyle saçları otomatik olarak sarar, şekillendirir ve kurutur. Ceramic Pink renk seçeneğiyle şıklığı ve teknolojiyi bir araya getiren bu set; kurutma, pürüzsüzleştirme ve hacim kazandırma başlıklarıyla tek bir cihazda profesyonel salon deneyimi yaşatır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Eşim çok memnun kaldı. Tam performans ürünü."
  • "Mükemmel bir ürün! Başta fiyatı nedeniyle almaktan çekindim, ama kesinlikle buna değer. Saçımı şekillendirmek için saatler harcamayı sevmiyorum ve Dyson, saatlerce uğraşmadan saçımın salon kalitesinde ve parlak görünmesini sağlamama gerçekten yardımcı oluyor. Ayrıca, saçıma karşı nazik. Şiddetle tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 29 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Dyson
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