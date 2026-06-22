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Prime Day'de indirimleriyle öne çıkan markaları sizin için seçtik!
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Prime Day'de indirimleriyle öne çıkan markaları sizin için seçtik!

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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22-29 Haziran tarihleri arasında geçerli olan Prime Day döneminde, modadan teknolojiye, ev yaşamından kişisel bakıma kadar ihtiyacınız olan her kategoride inanılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Biz de bu indirimini iyi değerlendirmek adına büyük indirim oranlarıyla öne çıkan markaları bir araya getirdik. Gardırobunu yenilemek ya da eksiklerini tamamlamak isteyenlerin kaçırmaması gereken markalara gelin, birlikte bakalım!

Stanley’den Apple’a, Adidas’tan Philips’e, teknoloji ve günlük yaşamın vazgeçilmez markaları Prime Day kapsamında cazip indirimlerle sizi bekliyor. 29 Haziran tarihine kadar pek çok markada yılın en dikkat çekici fiyatlarını yakalayabileceğiniz bu kampanya döneminde sezonun en çok tercih edilen markaların ürünlerini uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Sizler için bu festivalin en çok ses getiren ve indirimiyle fark yaratan markalarını tek tek listeledik. Alışverişe başlamadan önce hazırladığımız bu seçkiye mutlaka göz atın, avantajlı fırsatları yakalayın!

1. Dayanıklılığı ve işlevselliğiyle akla ilk gelen: Stanley

Prime Day de indirimleriyle öne çıkan markaları sizin için seçtik! 1

Stanley, ömür boyu garantili termosları, taşıma çantaları ve buzluklarıyla içecekleri saatlerce ilk sıcaklığında ya da soğukluğunda muhafaza edebilmesiyle öne çıkıyor. Outdoor aktivitelerden ofis kullanımına kadar her ortamda güvenle tercih edilen Stanley ürünleri, sağlam yapısı ve zamansız tasarımıyla uzun yıllar kullanım vadediyor. Soğuk havalarda sıcacık bir kahve ya da yazın buz gibi bir içecek keyfi için Stanley termoslar bu indirim döneminde vazgeçilmez bir seçenek!

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2. Spor giyim ve ayakkabıda konforu stille buluşturan: Adidas

Prime Day de indirimleriyle öne çıkan markaları sizin için seçtik! 2

Adidas, koşu ve antrenman ayakkabılarında sunduğu yenilikçi taban teknolojilerinden günlük sneaker modellerine kadar rahatlığı gün boyu hissettiriyor. Hafif, dayanıklı ve modern tasarımlarıyla Adidas ürünleri hem spor yaparken hem de günlük hayatta konforundan ödün vermek istemeyenler için Prime Day döneminde yaptığı indirimlerle ideal bir tercih oluyor.

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3. Her dönemin en çok tercih edileni: Apple

Prime Day de indirimleriyle öne çıkan markaları sizin için seçtik! 3

Apple, teknoloji dünyasında yenilik, performans ve estetiği bir araya getiren öncü markalardan biri. iPhone’lar gelişmiş kamera özellikleri ve güçlü performansıyla günlük kullanımda fark yaratırken MacBook’lar hafif yapısı ve yüksek işlem gücüyle iş ve eğitim hayatında büyük kolaylık sağlıyor. Apple Watch ise sağlık takibi ve günlük planlamayı pratik hale getirerek kullanıcıların hayatına değer katıyor. Prime Day'e özel fırsatlarla favorilediğiniz Apple cihazınızı almanın tam zamanı!

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4. Sade ama etkileyici bir şıklık arayanların ilk tercihi: Calvin Klein

Prime Day de indirimleriyle öne çıkan markaları sizin için seçtik! 4

Calvin Klein, özellikle ikonik logolu iç çamaşırları, jean modelleri ve kaliteli dokularıyla öne çıkan basic parçalarıyla tanınıyor. Şehirli ve modern bir stilin anahtarını sunan aksesuarlarıyla da fark yaratan marka, Prime Day boyunca şahane indirimlerle gardırobuna yatırım yapmak isteyenleri sevindiriyor.

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5. Özgün tasarım anlayışıyla tarzınıza yenilik katan: Camper

Prime Day de indirimleriyle öne çıkan markaları sizin için seçtik! 5

Camper, gün boyu konfor sağlayan destekli taban yapısı, kaliteli malzemeleri ve sade ama karakter sahibi tasarımlarıyla hem iş hem okul temposuna kolayca uyum sağlıyor. Ayağı yormayan yapısı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile rahatlık sunan Camper ayakkabılar, sıradanlıktan uzak ama abartısız bir stil arayanlar için de ideal bir seçenek. Uzun ömürlü yapısıyla yıllarca keyifle kullanılabilecek Camper modellerine bu indirim döneminde mutlaka göz atmanızı öneririz.

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6. Ev aletleri ve kişisel bakım ürünlerinde güvenilirliğiyle öne çıkan: Philips

Prime Day de indirimleriyle öne çıkan markaları sizin için seçtik! 6

Philips, süpürge, ışıklandırmalar, ütü ve hava temizleyici gibi ev ürünleriyle günlük işleri kolaylaştırırken tıraş makineleri, saç şekillendiricileri ve diş fırçalarıyla kişisel bakımda pratik çözümler sunuyor. Kullanıcı dostu tasarımları, uzun ömürlü yapısı ve etkili performansıyla Philips ürünleri, evde konforu ve kaliteyi bir arada yaşamak isteyenlerin ilk tercihlerinden biri oluyor.

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7. Zamansız jean anlayışı ve dayanıklı tasarımlarıyla: Levi's

Prime Day de indirimleriyle öne çıkan markaları sizin için seçtik! 7

Levi's'ın efsaneleşmiş 501 modeliyle başlayan hikayesi, bugün farklı kalıplara sahip jean’ler, tişörtler ve ceketlerle her tarza hitap ediyor. Uzun ömürlü kumaş yapısı ve vücuda uyum sağlayan kesimleri sayesinde Levi’s ürünleri, rahatlığı ve şıklığı bir arada sunuyor. Okuldan günlük hayata kadar her ortamda kurtarıcı olan Levi’s parçalarını bu fırsat döneminde incelemek stiliniz açısından güçlü bir yatırım olabilir.

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8. Her yaştan kullanıcıya hitap eden eğlenceli ve yaratıcı setleriyle: LEGO

Prime Day de indirimleriyle öne çıkan markaları sizin için seçtik! 8

LEGO çocuklar için el-göz koordinasyonunu ve problem çözme becerilerini destekleyen bir oyun deneyimi sunarken yetişkinler için de keyifli ve rahatlatıcı bir hobi alternatifi oluyor. Farklı temalardaki pek çok LEGO seti, tek başına ya da sevdiklerinizle birlikte kaliteli vakit geçirmenin en eğlenceli yollarından biri. Prime Day kapsamında hem öğretici hem eğlenceli bir hediye arayanlar için LEGO harika bir seçenek!

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9. İşlevsel teknolojinin öncüsü: Samsung

Prime Day de indirimleriyle öne çıkan markaları sizin için seçtik! 9

Samsung, teknolojide yenilikçiliğin ve çok yönlülüğün temsilcisi olarak geniş bir ürün yelpazesine sahip. Özellikle yüksek çözünürlüklü ekranları, güçlü bataryaları ve gelişmiş kamera sistemleriyle dikkat çeken telefonlarının yanında akıllı saat modelleri de spor ve sağlık takibi konusundaki başarısıyla öne çıkıyor; özellikle adım sayma, kalori hesaplama ve uyku düzeni gibi detaylı sağlık verileri analiz etmesi, onu spor tutkunlarının vazgeçilmezi yapıyor. Samsung’un yenilikçi özellikleri ve dayanıklılığı, kullanıcılar tarafından da sıkça övgü alıyor. Prime Day fırsatlarıyla Samsung’un popüler ürünlerini özel indirimlerle satın alarak kendinize bir yenilik katabilirsiniz!

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10. Günlük kullanımda konforu ön planda tutan: Puma

Prime Day de indirimleriyle öne çıkan markaları sizin için seçtik! 10

Spor salonundan şehir hayatına kadar her ortamda rahatlıkla tercih edilebilen Puma, kendinizi yansıtabileceğiniz spor giyim ürünleriyle tarzınızı yükseltirken zamansız ayakkabılarıyla da gün boyu rahat adımlar atmanızı sağlıyor. Her sezon yenilenen renkleri ve dinamik tasarımlarıyla stilinize hareket katan Puma, her yaştan kullanıcı için enerjik ve modern bir alternatif sunuyor. Prime Day'le bu konforu yakalamak için şimdi tam zamanı.

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11. Tıraş makinelerinde kaçırılmayacak indirimleriyle: Braun

Prime Day de indirimleriyle öne çıkan markaları sizin için seçtik! 11

Çift yönlü kesim sistemleri ve özel tıraş başlıkları ile tasarlanan Braun tıraş makineleri, ciltle temas eden kesim sayısı artırıldığından daha pürüzsüz bir tıraş deneyimi sunar. Su geçirmez özelliğine sahip olup ıslak ve kuru tıraş imkanı sağlar. Bu, kullanıcıların tıraşlarını banyo sırasında yapmalarına olanak tanır. Hem şarjlı hem de kablolu tıraş makineleri üreten markanın şarjlı modelleri, genellikle hızlı bir şekilde şarj olabilme ve uzun süreli kullanım imkanı sunar. Ergonomik tasarımları sayesinde Braun tıraş makineleri, ele iyi oturur ve kullanımı son derece rahattır. Hazır indirim de varken bu fırsatı kaçırmayın.

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12. Uzun yıllar boyu dolabınızın yıldızı olacak: Merrell

Prime Day de indirimleriyle öne çıkan markaları sizin için seçtik! 12

Merrell'in vibram tabanlı ayakkabıları, kaygan ve bozuk zeminlerde maksimum tutuş sağlarken su geçirmez ve nefes alabilen yapısıyla her mevsimde güven veriyor. Orta taban destekleri ve hafif tasarımı sayesinde uzun yürüyüşlerde bile ayağı yormayan Merrell ürünleri, hem doğada hem şehirde uzun ömürlü kullanım sunuyor. Prime Day döneminde Merrell’in outdoor ayakkabı ve teknik giyim ürünleri, doğa tutkunları için kaçırılmayacak seçenekler arasında!

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Bu içerik 2 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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