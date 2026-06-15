Yazın favori sandaleti indirimde: The North Face Explore Camp

Doğa yürüyüşlerinden sahil kenarındaki keyifli anlara kadar her anınızda yanınızda olacak mükemmel bir ayakkabı arıyorsanız, o konforu şimdi çok daha avantajlı fiyatla alabilirsiniz. Macera tutkunlarının ve günlük hayatta spor şıklıktan ödün vermeyenlerin favorisi olan The North Face sandalet, yüksek performansı ve indirimli fiyatıyla gardırobunuzun joker parçası olmaya aday!
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Zamansız siyah rengiyle her türlü kombininize uyan The North Face sandalet, uzun süreli kullanımlarda bile ayağınızda ağırlık yapmayan üstün bir konfor alanı yaratıyor. Zorlu arazi şartlarında ve kaygan zeminlerde güvenle hareket etmenizi sağlayan kauçuk tabanı, adımlarınızı çok daha dengeli ve emniyetli hale getiriyor. Sıcak yaz günlerinde kısa şortlar ve tişörtlerle sportif bir görünüm sunarken hafif kumaş pantolonlarla tamamlayarak günlük ve casual bir tarz yakalayabileceğiniz sandalet, plajdan pikniğe, şehir sokaklarından engebeli patikalara kadar her anınıza eşli edece bir model.
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Bu içerik 15 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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