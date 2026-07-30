Şanlıurfa'da filmleri aratmayan gasp! Jandarma kılığına girip 12 kilo altın ile 2 milyon lirayı çaldılar

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir- Şanlıurfa karayolunun Dağyanı Mahallesi mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, bir grup hırsız jandarma kılığına girip yol üzerinde uygulama yaptı.

YARALAYIP TERS KELEPÇE YAPARAK YOL KENARINA ATTILAR

Kurdukları plan kapsamında bekledikleri otomobili durduran grup, araçta bulunan 3 kişiyi indirerek arama yaptı. Durumdan şüphelenen 3 kişi ile hırsızlar arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, hırsızlar tarafından olay yerinde ters kelepçe yapılarak yol kenarına atıldı.

12 KİLOGRAM ALTIN İLE 2 MİLYON LİRAYI ALIP KAÇTILAR

İddiaya göre, hırsızlar daha sonra araçta bulunan 12 kilogram altın ile 2 milyon TL parayı gasp ederek kayıplara karıştı. Yoldan geçen sürücülerin durumu fark etmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Altın ve paraları çalınan 3 yaralı, ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır