HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şanlıurfa'da filmleri aratmayan gasp! Jandarma kılığına girip 12 kilo altın ile 2 milyon lirayı çaldılar

İçerik devam ediyor

Şanlıurfa'da filmleri aratmayan bir gasp olayı yaşandı. Jandarma kılığına giren bir grup hırsız, yolda uygulama yapıp durdurdukları araçtan 12 kilogram altın ile 2 milyon TL parayı gasp ederek kayıplara karıştı. Gasp ettikleri şahısları yaralayan hırsızlar, yaralılara ters kelepçe yapıp yolun kenarına attı. İşte tüm detaylar...

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir- Şanlıurfa karayolunun Dağyanı Mahallesi mevkisinde yaşandı. İddiaya göre, bir grup hırsız jandarma kılığına girip yol üzerinde uygulama yaptı.

YARALAYIP TERS KELEPÇE YAPARAK YOL KENARINA ATTILAR

Kurdukları plan kapsamında bekledikleri otomobili durduran grup, araçta bulunan 3 kişiyi indirerek arama yaptı. Durumdan şüphelenen 3 kişi ile hırsızlar arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, hırsızlar tarafından olay yerinde ters kelepçe yapılarak yol kenarına atıldı.

Şanlıurfa da filmleri aratmayan gasp! Jandarma kılığına girip 12 kilo altın ile 2 milyon lirayı çaldılar 1

12 KİLOGRAM ALTIN İLE 2 MİLYON LİRAYI ALIP KAÇTILAR

İddiaya göre, hırsızlar daha sonra araçta bulunan 12 kilogram altın ile 2 milyon TL parayı gasp ederek kayıplara karıştı. Yoldan geçen sürücülerin durumu fark etmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Altın ve paraları çalınan 3 yaralı, ambulanslarla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, kaçan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yumaklı duyurdu: "115 yangından 110'u tamamen kontrol altına alındı"Bakan Yumaklı duyurdu: "115 yangından 110'u tamamen kontrol altına alındı"
CHP'de son yılların en büyük istifasıCHP'de son yılların en büyük istifası

Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Meclis'teki 4 Gelecek Partili milletvekilinin akıbeti ne olacak? İşte yanıtı...

Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Erdal Beşikçioğlu gözaltında... İşte ilk görüntü

Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Erdal Beşikçioğlu gözaltında... İşte ilk görüntü

Emre Bol'dan F.Bahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"

Emre Bol'dan F.Bahçe'ye sert çıkış! "İsmail hoca bu takıma ne yaptın?"

Son anı ortaya çıktı! İlaç detayı kahretti

Son anı ortaya çıktı! İlaç detayı kahretti

FED'in faiz kararı belli oldu!

FED'in faiz kararı belli oldu!

Nüfusu 51 bin: 'Hafta sonu yarım milyona ulaşıyor'

Nüfusu 51 bin: 'Hafta sonu yarım milyona ulaşıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.