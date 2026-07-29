Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! "Önümüzdeki günlerde yasal düzenlemeyi Meclis'e sunacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de bilgilendirmede bulundu. Erdoğan ayrıca yasal düzenlemenin Meclis'e sunulacağı tarihi de verdi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kıbrıs Türklerine de destek mesajında bulundu. İşte tüm detaylar!

"TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL SİYASETİN BAŞ AKTÖRÜ HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı ve Kabinesi olarak Türkiye'ye hizmet mücadelemizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Türkiye'nin müreffeh geleceği için bütün kurumlarımızla imkanlarımızla koşturuyoruz. Siyasi rakiplerimiz kimin figüran ve hain olduğunu tartışadursun biz adanmışlık içinde ülkemizi küresel siyasetin baş aktörü haline getirmeye çalışıyoruz.

Tecrübeli, uyumlu ve liyakatli yönetim sayesinde Türkiye'nin aydınlık hedeflerine olan yolculuğu devam ediyor. Milletimizin dua ve desteğinin değil umutlarının da bizimle olduğunun idarakindeyiz. İnşallah bu güveni asla boşa çıkarmayacağız. Şunu tüm vatandaşlarımızın bilmesini temenni ederim: Bizim için insan, siyasetimizin de özüdür.

"İSRAİL BÖLGEMİZİ İSTİKRARSIZLIĞA SÜRÜKLEMEYE DEVAM EDİYOR"

Öncelikle bir gerçeği açıkça ifade etmek istiyorum: Türkiye'nin merkezinde aldığı coğrafya en sancılı günlerini yaşıyor. İsrail'in savaş bağımlısı tahrikleriyle bölgemizi istikrarsızlığa sürüklemeye devam ediyor. Temel insan haklarını hiçe sayarak Filistin topraklarını adım adım işgal ediyor. İsrail'in işgalleri hukuksuz yerleşimleri Gazze'de yaptığı gibi Batı Şeria'da da Filistinlileri göçe zorlama politikası bölgemizdeki sorunların ana kaynağıdır. Bu saldırganlığın faturasını sadece Filistinliler değil sadece kardeş Lübnan halkı değil, farklı inanç kesimleriyle bölgenin tamamı ödemektedir. Bölgedeki çatışmalar sebebiyle küresel petrol arzlarında tarihin en büyük şoklarından biri yaşanmaktadır.

Çatışmalara rağmen Türkiye ekonomisi dimdik ayaktadır. Savaş kaynaklı maliyetlerin vatandaşlara etkisini azaltmak için gayret gösteriyoruz.

Önümüzde yoğun bir çalışma dönemi var. Ekonomi yönetimimiz bir yandan orta vadeli programımızı hazırlarken, diğer yandan Meclis'e sunulacak reformları hazırlıyor. Türkiye her türlü zorluğu aşacak güce ve birikime sahiptir. Siyasette güven, yönetimde istikrar olduğu sürece her sorun çözülür her engel aşılır.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YASAL DÜZENLEMEYİ MECLİSE SUNACAĞIZ"

Türkiye, geçmişte demokrasi açığıyla birlikte güven ve istikrar eksikliğini yaşamıştır. Türkiye'yi yıllarca esir alan güven ve istikrar sorununun ülkemize ödettiği bedellerin en başında terör meselesi vardır. Terörün olumsuz etkileri pek çok başlıkta derinden hissedilmiştir. Terörün faturası 2,3 trilyon doları geçti.

Terörün yıllık ortalama maliyeti 50 milyar doları geçiyor.

Terör engeli ortadan kalktığında Türkiye ekonomisi artık yeni bir hikaye yazmaya başlayacaktır. Önümüzdeki günlerde yasal düzenlemeyi gazi Meclisimize sunacağız.

"TÜRKİYE KIBRIS TÜRK'Ü KARDEŞLERİNİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAK"

Türkiye uluslararası anlaşmalardan doğan garantörlük hakkı çerçevesinde Kıbrıs Türkü'nün maruz kaldığı zulme son vermiştir. Adada sükunet ancak adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümle sağlanabilir.

Türkiye tarih boyunca olduğu gibi bugün de yarın da Kıbrıs Türkü kardeşlerini asla yalnız bırakmayacak, eski acıların yaşanmasına bir daha izin vermeyeceğiz."