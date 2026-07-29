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Irak hükümetinden ABD-Suudi Arabistan saldırılarına kınama

Irak'ta Ulusal Güvenlik Konseyi olağanüstü toplantısının ardından yapılan açıklamada, ABD ile Suudi Arabistan'ın ülkenin farklı bölgelerinde İran yanlısı Haşdi Şabi güçlerine ait karargahlara düzenlediği hava saldırıları kınanırken, Bağdat'ın uluslararası hukuk çerçevesinde diplomatik girişim başlatacağı bildirildi.

Irak hükümetinden ABD-Suudi Arabistan saldırılarına kınama

Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, ülkeye yönelik ABD ve Suudi Arabistan ortak saldırıları nedeniyle Başbakan Ali Zeydi başkanlığında olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, İran yanlısı Haşdi Şabi karargahlarına yönelik düzenlenen hava saldırıları ele alındı. Toplantı sonrasında Başbakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre konsey saldırıları kınayarak, bu durumun Irak'ın egemenliğini ihlal ettiğini ve kabul edilemez olduğunu vurguladı.

"SALDIRILAR DİPLOMATİK TEMASLARA DENK GELDİ"

Açıklamada, Irak hükümetinin saldırılar öncesinde Suudi Arabistan ve ABD'nin dile getirdiği güvenlik endişelerini çözmek amacıyla ilgili taraflarla temas halinde olduğu belirtilerek, hava operasyonlarının bu süreç devam ederken gerçekleştirilmesinin kaygı verici olduğu ifade edildi.
Irak Ulusal Güvenlik Konseyi, Irak topraklarının kontrolünü güçlendirmek, ülkenin egemenliğini korumak ve komşu ülkelere yönelik tehditlerin Irak topraklarından kaynaklanmasını önlemek amacıyla kapsamlı bir güvenlik planı hazırlanmasına karar verdi. Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'na, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı çerçevesinde girişimlerde bulunarak saldırıları belgelendirme ve Irak'ın hukuki haklarını savunma talimatı verildi.

SİLAHLARIN DEVLET KONTROLÜNE ALINMASI VURGULANDI

Konsey, güvenlik ve askeri konuların yalnızca anayasal devlet kurumlarının yetkisinde olduğunu vurgulayarak, hükümetin silahların devlet kontrolünde toplanmasına yönelik politikasını sürdüreceğini açıkladı. Aynı zamanda, Irak'ın bölgesel çatışmalardan uzak durmayı esas alan dış politikasını sürdüreceği, sorunların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesini desteklemeye devam edeceği kaydedildi. Irak hükümeti, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesini öngören güvenlik anlaşmasının da uygulanmasına bağlı olduğunu yineledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve Suudi Arabistan savaş uçaklarının Irak'ın doğusundaki İran bağlantılı gruplara ait silah ve lojistik tesislerini hedef aldığını açıklamıştı. Haşdi Şabi ise 7 vilayette düzenlenen saldırılarda örgütten en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Irak abd
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