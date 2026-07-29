'Canbequit' isimli yayıncıya erişim engeli

'Canbequit' ismiyle sosyal medyadaki videolarıyla gündem olan şüpheli hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Konuya ilişkin başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Aile yapısı ve çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek ve yasadışı bahis reklamı/tanıtımı faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen ve ayrıca müstehcenlik konusu kapsamında yapay zeka marifeti ile oluşturularak gerçeklik algısını ortadan kaldırdığı değerlendirilen sosyal medya hesaplarına dair yapılan çalışmalar neticesinde 'canbequit' isimli kullanıcının ülkemizde yayın yapabildiği tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.