HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

'Canbequit' isimli yayıncıya erişim engeli

Sosyal medyada 'Canbequit' kullanıcı ismiyle yayın açan şüphelinin sosyal medya hesaplarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi.

'Canbequit' isimli yayıncıya erişim engeli

'Canbequit' ismiyle sosyal medyadaki videolarıyla gündem olan şüpheli hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Konuya ilişkin başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Aile yapısı ve çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturabilecek ve yasadışı bahis reklamı/tanıtımı faaliyetlerinde bulunduğu değerlendirilen ve ayrıca müstehcenlik konusu kapsamında yapay zeka marifeti ile oluşturularak gerçeklik algısını ortadan kaldırdığı değerlendirilen sosyal medya hesaplarına dair yapılan çalışmalar neticesinde 'canbequit' isimli kullanıcının ülkemizde yayın yapabildiği tüm sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Irak hükümetinden ABD-Suudi Arabistan saldırılarına kınamaIrak hükümetinden ABD-Suudi Arabistan saldırılarına kınama
Ayvacık'taki orman yangınına müdahale sürüyor Ayvacık'taki orman yangınına müdahale sürüyor

Anahtar Kelimeler:
haber
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Üniversitede taciz skandalı: 'Çimlere uzanıp günah işleyelim'

Üniversitede taciz skandalı: 'Çimlere uzanıp günah işleyelim'

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş gözaltına alındı

Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu

Mauro Icardi'nin yeni adresi herkesi şaşırttı! İtalyanlar duyurdu

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi

Aradığı aşkı onda buldu! 13 yaş küçük sevgilisiyle böyle görüntülendi

1 Ağustos'ta zorunlu: Vatandaşı ilgilendiren 'indirim' düzenlemesi

1 Ağustos'ta zorunlu: Vatandaşı ilgilendiren 'indirim' düzenlemesi

'İyi ki istifa etmişim' Mühendisti, bambaşka meslekte patron oldu

'İyi ki istifa etmişim' Mühendisti, bambaşka meslekte patron oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.