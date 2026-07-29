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Netanyahu, ABD Savunma Bakanı Hegseth ile bir araya geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bir araya geldi. Netanyahu, dün ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı James David Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hegseth ile birlikte kapalı kapılar ardından görüşme gerçekleştirmişti.

Netanyahu, ABD Savunma Bakanı Hegseth ile bir araya geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD'deki temaslarını sürdürüyor. Netanyahu, başkent Washington DC'de Beyaz Saray yakınındaki Blair House'ta ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bir araya geldi.

Netanyahu, ABD Savunma Bakanı Hegseth ile bir araya geldi 1

NETANYAHU HEGSETH İLE BİR ARAYA GELDİ

Etkinlikte askeri ve siyasi yetkililer de yer aldı. Görüşmeye ilişkin görüntü ve fotoğrafları paylaşan İsrail Başbakanlık Ofisi, ele alınan konulara ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi.

Netanyahu, ABD Savunma Bakanı Hegseth ile bir araya geldi 2

ÖNCEKİ GÜN TRUMP'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Netanyahu, dün ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı James David Vance, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Hegseth ile birlikte kapalı kapılar ardından görüşme gerçekleştirmişti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Binyamin Netanyahu abd
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