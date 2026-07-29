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Ağrı'da 4 çocuk babası adam canına kıydı

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, 51 yaşındaki Bahattin Taşdemir yaşamını yitirdi. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Bahattin Taşdemir'in vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ağrı'da 4 çocuk babası adam canına kıydı

Edinilen bilgilere göre, Taşlıçay ilçesine bağlı Yassıkaya köyünde yaşayan Bahattin Taşdemir, ilçe merkezine gitmek üzere evinden ayrıldı. Bir süre sonra kendisinden haber alamayan ve telefonla ulaşamayan yakınları arama çalışması başlattı.

4 ÇOCUK BABASI İNTİHAR ETTİ

Yakınları tarafından evin arka bahçesindeki bir ağaçta hareketsiz halde bulunan Taşdemir için 112 Acil Sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Taşlıçay Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bahattin Taşdemir'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi işlemlerine alındı.

Ağrı da 4 çocuk babası adam canına kıydı 1

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Taşdemir'in cenazesi, Taşlıçay ilçesinde toprağa verildi. Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Bahattin Taşdemir'in vefatı, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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İntihar Ağrı
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