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Önder Sav kimdir, kaç yaşında ve nereli? CHP’de hangi görevlerde bulundu?

CHP’nin eski genel sekreteri Önder Sav, 70 yıllık parti üyeliğini sona erdirdi. Siyasete İsmet İnönü döneminde adım atan Sav; milletvekilliği, Çalışma Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulundu. Peki Önder Sav kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Önder Sav’ın hayatı ve siyasi kariyeri...

Önder Sav kimdir, kaç yaşında ve nereli? CHP’de hangi görevlerde bulundu?

Cumhuriyet Halk Partisinin en kıdemli isimleri arasında yer alan Önder Sav’ın istifa kararı siyaset gündeminin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Yaklaşık 10 yıl CHP Genel Sekreterliği yapan ve Deniz Baykal döneminin en güçlü isimleri arasında gösterilen Sav’ın yaşamı ve üstlendiği görevler yeniden merak konusu oldu.

ÖNDER SAV KİMDİR?

Önder Sav, Türk hukukçu ve siyasetçidir. Uzun yıllar Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde siyaset yapan Sav; Ankara milletvekilliği, Çalışma Bakanlığı ve CHP Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu.

Parti örgütü üzerindeki etkisiyle tanınan Sav, özellikle Deniz Baykal’ın CHP Genel Başkanlığı döneminde partinin en güçlü isimlerinden biri haline geldi. Sav, yaklaşık 10 yıl boyunca sürdürdüğü genel sekreterlik görevi nedeniyle uzun süre “CHP’nin ikinci adamı” olarak anıldı.

ÖNDER SAV KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Önder Sav, 14 Kasım 1937 tarihinde Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Işıklar Köyü’nde dünyaya geldi. Sav, 2026 yılı itibarıyla 88 yaşındadır.

İsmet İnönü’nün CHP Genel Başkanlığı döneminde, 1950’li yıllarda partiye üye olan Sav’ın CHP’deki siyasi yolculuğu yaklaşık 70 yıl sürdü.

ÖNDER SAV’IN EĞİTİMİ VE HUKUK KARİYERİ

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Önder Sav, eğitimini tamamladıktan sonra serbest avukat olarak çalışmaya başladı.

Ankara Barosu bünyesinde çeşitli görevler üstlenen Sav, Ankara Barosu Başkanlığı da yaptı. 28 Mayıs 1989 ile 31 Ekim 1995 tarihleri arasında Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak görev yapan Sav, hukuk dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

SİYASİ KARİYERİ NASIL BAŞLADI?

Siyasete genç yaşta CHP çatısı altında başlayan Önder Sav, ilk kez 1973 genel seçimlerinde Ankara milletvekili seçilerek TBMM’ye girdi.

Sav; 15, 16, 20, 22 ve 23. yasama dönemlerinde olmak üzere toplam beş dönem Ankara milletvekilliği yaptı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından CHP’nin kapatılmasıyla aktif siyasete ara veren Sav, bu dönemde hukuk çalışmalarına ağırlık verdi.

CHP’nin yeniden açılmasının ardından siyasete dönen Sav, 1995 genel seçimlerinde bir kez daha Ankara milletvekili seçildi.

Önder Sav kimdir, kaç yaşında ve nereli? CHP’de hangi görevlerde bulundu? 1

ÇALIŞMA BAKANLIĞI YAPTI

Önder Sav, Bülent Ecevit’in başbakanlığında kurulan 37. Hükümette Çalışma Bakanı olarak görev aldı. Sav, 1974 yılında yürüttüğü bakanlık görevinin ardından CHP’deki siyasi çalışmalarını sürdürdü.

CHP GENEL SEKRETERLİĞİ GÖREVİ

Önder Sav’ın siyasi kariyerindeki en dikkat çekici dönemlerden biri CHP Genel Sekreterliği oldu. Sav, 2000 yılından 2010 yılına kadar kesintisiz şekilde bu görevi yürüttü.

Deniz Baykal döneminde parti örgütü üzerinde önemli bir ağırlık kazanan Sav, milletvekili adaylarının ve parti yönetimlerinin belirlenmesinden kurultay süreçlerine kadar birçok kritik kararda etkili oldu. Bu nedenle CHP kulislerinin uzun yıllar en güçlü isimlerinden biri olarak gösterildi.

KILIÇDAROĞLU’NUN GENEL BAŞKANLIĞINDA KİLİT ROL OYNADI

Deniz Baykal’ın 2010 yılında CHP Genel Başkanlığından istifa etmesinin ardından partide yeni genel başkan arayışı başladı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkan adayı olmasına destek veren en etkili isimlerden biri Önder Sav oldu.

Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı seçilmesinden kısa süre sonra ise ikili arasında görüş ayrılıkları yaşandı. Sav, Kasım 2010’da genel sekreterlik görevinden ayrıldı ve aynı yılın sonunda yapılan kurultayla parti yönetiminin dışında kaldı.

Sav, daha sonraki yıllarda yaptığı açıklamalarda Kılıçdaroğlu’nun çalışma anlayışıyla kendi siyasi anlayışının örtüşmediğini dile getirdi.

16 YIL SONRA CHP GRUP TOPLANTISINA KATILDI

Uzun süre CHP yönetiminden uzak duran Önder Sav, 2026 yılında 16 yıl aradan sonra ilk kez CHP Grup Toplantısı’na katıldı.

Mutlak butlan kararının ardından Özgür Özel’e destek veren Sav, seçilmiş parti yönetiminin tartışmalı yargı kararlarıyla görevden uzaklaştırılmasına karşı çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine sert eleştiriler yönelten Sav, CHP’nin kurultay delegelerinin iradesiyle yönetilmesi gerektiğini savundu.

ÖNDER SAV NEDEN GÜNDEMDE?

Önder Sav, yaklaşık 70 yıldır üyesi olduğu CHP’den istifa etmesiyle yeniden gündeme geldi. İsmet İnönü döneminde başlayan CHP üyeliğini sona erdiren Sav’ın kararı, parti içinde bir dönemin kapanışı olarak yorumlandı.

Önder Sav kimdir, kaç yaşında ve nereli? CHP’de hangi görevlerde bulundu? 2

Sav’ın istifası, CHP’de yaşanan yönetim tartışmaları ve Özgür Özel öncülüğünde başlayan Yeni Parti hareketliliğinin devam ettiği bir döneme denk geldi. Sav, daha önce Yeni Parti'nin kuruluşuna öncülük ettiği yönündeki iddiaları reddetmiş ancak Özgür Özel ve arkadaşlarının CHP’de siyaset yapma yollarının kapanması halinde yeni bir parti kurmalarının doğal karşılanacağını söylemişti.

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ÖNDER SAV EVLİ Mİ?

Önder Sav evlidir ve iki çocuk babasıdır.

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Anahtar Kelimeler:
Önder Sav CHP istifa
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