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Zafer Partili Celtemen'in paylaşımına AK Partili Ayşe Keşir'den tepki: "Kadınları korkutarak siyaset yapma dönemi bitti"

Zafer Partili Pınar Telli Celtemen'in yapmış olduğu paylaşıma AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'den tepki geldi. Keşir, "AK Parti ile kadınları korkutarak siyaset yapma dönemi bitti. Tarihin tozlu raflarına gömüldü. Artık kadınlar, o korkutarak oyunu aldığınız kadınlar değil" dedi.

Zafer Partili Celtemen'in paylaşımına AK Partili Ayşe Keşir'den tepki: "Kadınları korkutarak siyaset yapma dönemi bitti"
Melih Kadir Yılmaz

Zafer Partili Dr. Pınar Telli Celtemen sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve kadınların siyasete daha çok ilgi göstermesi gerektiğini savundu. Celtemen paylaşımında, "'Biz siyasetle ilgilenmiyoruz' demek, Orta Doğu coğrafyasında her gün törpülenen haklarımıza göz yummak demektir. Laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti kaybolursa; kaybeden en başta kadınlar ve kız çocuklarımız olacak. Atatürk’ün biz kadınlara kazandırdığı Cumhuriyet devrimini korumak; kız çocuklarımızın geleceği için bugün hepimizin sorumluluğudur. Siyasete uzaktan bakma, geleceğine sahip çık" ifadelerine kullandı.

Zafer Partili Celtemen in paylaşımına AK Partili Ayşe Keşir den tepki: "Kadınları korkutarak siyaset yapma dönemi bitti" 1

AK PARTİLİ KEŞİR'DEN TEPKİ: "KADINLARI KORKUTARAK SİYASET YAPMA DÖNEMİ BİTTİ"

Celtemen'in bu paylaşımına AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'den tepki geldi. Keşir yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Siz siyasette yenisiniz galiba? Biraz yakın siyasi tarih okumaları yapmanızı öneririm.

AK Parti ile kadınları korkutarak siyaset yapma dönemi bitti. Tarihin tozlu raflarına gömüldü. 2002'de kız çocuklarının üniversitelileşme oranı sadece %13 iken, bugün üniversite öğrencilerinin %52'i kız öğrenci.

Zafer Partili Celtemen in paylaşımına AK Partili Ayşe Keşir den tepki: "Kadınları korkutarak siyaset yapma dönemi bitti" 2

"ARTIK KADINLAR, KORKUTARAK OYUNU ALDIĞINIZ KADINLAR DEĞİL"

Artık kadınlar, o korkutarak oyunu aldığınız kadınlar değil. Korku siyasetinin modası da çoktan geçti. 'Otobüsleri ayıracaklar, Türkiye İran olacak, Arabistan'a gidin' siyasetini yapanlar da tarihe gömüldü. Biraz ders çalışın ve yeni dünyanın, Yeni Türkiye'nin gerçeklerine göre siyaset yapın"

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Anahtar Kelimeler:
Zafer Partisi ak parti
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