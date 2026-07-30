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Bu kez farklı geliyor: Galaxy S26 FE’nin fiyatı ve bazı özellikleri sızdırıldı!

Samsung Galaxy S26 FE’nin bazı teknik özelliklerinin ve Fransa fiyatlarının sızdırıldığı öne sürüldü. Eğer iddialar doğruysa telefon, S25 FE'ye göre daha yüksek fiyatlarla satışa çıkacak.

Bu kez farklı geliyor: Galaxy S26 FE’nin fiyatı ve bazı özellikleri sızdırıldı!
Enes Çırtlık

Samsung’un Galaxy Z Fold 8 ve Galaxy Z Flip 8 modellerini tanıtmasının ardından gözler, Galaxy S25 FE’nin muhtemel halefi Galaxy S26 FE’ye çevrildi.

Galaxy S serisinin orta segment modeli olarak konumlandırılan telefonun Eylül 2026’nın başında piyasaya sürülmesi beklenirken, iddiaya göre bazı teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı.

ÜÇ RENK SEÇENEĞİYLE GELEBİLİR

Dealabs'ın kendi araştırmaları sonucunda ulaştığını belirttiği bilgilere göre Galaxy S26 FE; Graphite, Aqua Green ve henüz Mavi ile Mor arasında netleşmeyen üçüncü bir renk seçeneğiyle sunulacak.

Bu kez farklı geliyor: Galaxy S26 FE’nin fiyatı ve bazı özellikleri sızdırıldı! 1

Telefonun 1 Eylül 2026 civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Kaynak, bu tarihin Fan Edition modellerinin olağan takvimiyle uyumlu olduğunu belirtti. Galaxy S25 FE, 4 Eylül 2025’te piyasaya sürülmüştü.

128 GB SEÇENEĞİ KORUNACAK

Dealabs'a göre Samsung’un 128 GB seçeneğini tamamen kaldırdığı Galaxy S26’nın aksine Galaxy S26 FE, bu depolama kapasitesini koruyacak.

Telefonun geçen yıl da sunulan 256 GB ve 512 GB seçenekleri de bulunacak.

Bu kez farklı geliyor: Galaxy S26 FE’nin fiyatı ve bazı özellikleri sızdırıldı! 2
Galaxy S25 FE

OLASI FRANSA FİYATLARI

Kaynağın Fransa için paylaştığı Galaxy S26 FE fiyatları şöyle:

  • 128 GB: 799 euro
  • 256 GB: 899 euro
  • 512 GB: 1.099 euro

Diğer Avrupa ülkelerinde fiyatların birkaç on euro farklılık gösterebileceği belirtildi.

FİYATLARDA ARTIŞ VAR

Galaxy S25 FE’nin Fransa fiyatları 128 GB için 749 euro, 256 GB için 809 euro ve 512 GB için 929 euro seviyesindeydi.

Buna göre Galaxy S26 FE’nin fiyatı 128 GB sürümde 50 euro, 256 GB sürümde 90 euro ve 512 GB sürümde 170 euro artacak. Artış miktarı, depolama kapasitesi yükseldikçe büyüyecek.

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