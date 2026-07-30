Magandalık kamerada! Kız çocuklarını rahatsız etti, uyaran 72 yaşındaki adamı tekme tokat dövdü

Ankara’da kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. İddiaya göre araçla dolaşan bir kişi, kaldırımda yürüyen çocuk yaştaki iki kızı takip ederek rahatsız etti.

72 YAŞINDAKİ VATANDAŞ MÜDAHALE ETTİ

Olanları gören 72 yaşındaki bir vatandaş, araçtakileri uyardı. Bunun üzerine araçtan inen kişi yaşlı adama tekme ve yumruklarla saldırdı.

Çevredekiler araya girerek saldırganı uzaklaştırdı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kimliği belirlenen şüpheli karakola götürüldü. Sözcü’de yer alan habere göre başka bir suçtan adli kontrol altında olduğu öne sürülen şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Görüntüler ve serbest bırakılma kararı sosyal medyada tepki topladı.