Direksiyon sınavında skandal taciz! Okul müdürü tutuklandı, iğrenç anlar kamerada

Antalya’nın Alanya ilçesinde direksiyon sınavı sırasında aynı araçtaki kadın usta öğreticiyi taciz ettiği iddia edilen okul müdürü, o anların görüntüsünü çeken kadının şikayeti üzerine tutuklandı. Usta öğretici T.E. "Adaylar etkilenmesin diye sınavın bitmesini bekledim. Böyle bir insanın eğitim camiasında görev yapmasını istemiyoruz" dedi.

Olay, 25 Temmuz Pazar günü Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde direksiyon sınavında meydana geldi. İddiaya göre, Konaklı’da faaliyet gösteren bir sürücü kursunda yaklaşık 3 yıldır usta öğretici olarak görev yapan T.E., sabah saatlerinde direksiyon sınavı için parkura geldi. Sınavda gözetmen olarak görev yapan N.K. ile birlikte aracın arka koltuğunda kursiyerin direksiyon sınavını takip eden T.E., iddiaya göre sınav sırasında fiziksel tacize uğradı. İddiaya göre sabah oturumunda ön koltukta oturan N.K., öğleden sonraki sınavlarda arka koltuğa geçti. Bu sırada T.E., N.K.’nin kendisine fiziksel temasta bulunmaya başladığını iddia etti.

SINAVIN BİTMESİNİ BEKLEDİ, CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜ ALDI

Sınav sırasında adayların etkilenmesini istemediğini belirten T.E., yaşananlar nedeniyle sesini çıkaramadığını ancak taciz iddialarını belgelemek amacıyla cep telefonunun kamerasını gizlice açarak görüntü kaydı aldığını kaydetti. Yaklaşık 4 dakikalık video kaydı alan T.E., sınavın tamamlanmasının ardından Konaklı Jandarma Karakolu’na giderek N.K. hakkında şikayetçi oldu. Kadın, hazırladığı video kaydını da delil olarak jandarma ekiplerine teslim etti. Şikayetin ardından başlatılan soruşturmada N.K.’nin Alanya’da bir okulda 2024’ten bu yana müdür olarak görev yaptığı belirlendi. N.K’nin başlatılan idari soruşturma kapsamında açığa alındığı öğrenildi.

"NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM, VİDEO ÇEKMEYE KARAR VERDİM"

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan usta öğretici T.E., olayın hayatında ilk kez başına geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Üç yıldır usta öğreticilik yapıyorum. Cumartesi günü direksiyon sınavımız vardı. Daha önce hiç karşılaşmadığım bir komisyonla sınava katıldım. Sabah saat 08.30’dan öğlen 12.00’ye kadar şahıs ön koltukta oturuyordu. Öğleden sonra arka koltuğa geçti. Bir süre sonra yanlış hareketlerde bulunduğunu fark ettim. Önce emin olmaya çalıştım ancak daha sonra elleriyle beni taciz etmeye başladı. Ayaklarıma dokundu, elini sırtıma koydu. Rahatsız olduğumu hareketlerimle belli etmeye çalıştım ama devam etti."

"BİR ELİMLE TELEFONU TUTTUM, DİĞER ELİMLE KENDİMİ KORUDUM"

Yaşadığı olay karşısında ne yapacağını bilemediğini ifade eden T.E., delil oluşturabilmek amacıyla gizlice kayıt aldığını belirterek, "Telefonumun kamerasını sessizce açtım. Yaklaşık 4 dakikalık görüntü çektim. Bir elimle telefonu tutarken, diğer elimle kendimi korumaya çalışıyordum. Sınav devam ettiği için adayların etkilenmesini istemedim. Saat 16.00’da sınav biter bitmez jandarmaya giderek şikayette bulundum. Daha önce böyle bir olay yaşamadığım için ne yapacağımı bilemedim. O an en doğru şeyin görüntü almak olduğuna karar verdim" diye konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZI BÖYLE BİR İNSANA EMANET ETMEK İSTEMİYORUZ"

Şikayetin ardından şahıs hakkında araştırma yaptığını ve okul yöneticisi olduğunu öğrendiğini söyleyen T.E. şu ifadeleri kullandı:

"Suç duyurusunda bulunduktan sonra ismini araştırdım ve Türkler’de bir okulda yöneticilik yaptığını öğrendim. Çocuklarımızı böyle bir insana emanet etmek istemiyoruz. Buradan bütün yetkililere sesleniyorum. Böyle bir kişinin eğitim camiasında görev yapmasını istemiyoruz. Çalıştığım kurumdaki personelin büyük bölümü kadın. Hepimizin sesi olmak için konuşuyorum."

"PSİKOLOJİM ÇOK ETKİLENDİ, İŞİ BIRAKMAYI BİLE DÜŞÜNDÜM"

Olayın psikolojik olarak kendisini derinden etkilediğini belirten T.E., "Bu olaydan sonra psikolojim çok etkilendi. Hatta işi bırakmayı bile düşündüm. Tek isteğim böyle bir olayın cezasız kalmaması. Yetkililerden gerekli adımların atılmasını istiyorum" dedi.

ADLİYE ÇIKIŞINDA SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Konaklı Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan N.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Adliye çıkışında gazetecilerin "Pişman mısınız?" sorusunu N.K., herhangi bir açıklama yapmayarak cevapsız bıraktı.