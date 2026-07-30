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Serinin yeni üyesi: Honor X6e tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Honor, X6 serisinin yeni üyesi Honor X6e’yi Malezya’da resmen piyasaya sürdü. Telefon; 7.500 mAh batarya, 45W hızlı şarj desteği ve 120 Hz yenileme hızına sahip LCD ekranla geliyor.

Serinin yeni üyesi: Honor X6e tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri
Enes Çırtlık

Honor X6e; X6, X6a, X6b, X6b 4G, X6c ve X6d modellerinin de yer aldığı X6 serisine eklendi. Cihaz, Malezya’da iki renk seçeneğiyle satışa sunuluyor.

İŞTE HONOR X6E'NİN ÖZELLİKLERİ

GSMArena'da yer alan habere göre, Honor X6e, 720 x 1604 piksel çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 1.010 nit tepe parlaklığa sahip 6,61 inç LCD ekranla geliyor.

Telefona MediaTek Helio G81 Ultra yonga seti güç veriyor. Cihazda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Serinin yeni üyesi: Honor X6e tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri 1

Honor X6e, 45W hızlı şarj desteğine sahip 7.500 mAh batarya taşıyor.

Telefonun arkasında f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana kamera bulunuyor. Ön tarafta ise f/2.2 diyafram açıklığına sahip 5 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.

Cihaz, toza ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık için IP64 sertifikasına sahip. Honor X6e ayrıca 1,8 metreye kadar düşmelere karşı dayanıklılık için SGS sertifikası da taşıyor.

Serinin yeni üyesi: Honor X6e tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri 2

Yalnızca 4G bağlantısını destekleyen telefonda 3,5 mm kulaklık girişi ve parmak izi tarayıcısı da bulunuyor.

Malezya’da telefonun kutusundan 45W şarj cihazı, kılıf ve önceden uygulanmış ekran koruyucu çıkıyor.

HONOR X6E'NİN FİYATI

Honor X6e, Sunrise Gold ve Midnight Black renk seçenekleriyle sunuluyor.

Telefonun Malezya fiyatı 699 MYR olarak açıklandı. Bu tutar, mevcut döviz kuruyla yaklaşık 170 dolara karşılık geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Honor
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