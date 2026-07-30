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Bakan Yumaklı duyurdu: "115 yangından 110'u tamamen kontrol altına alındı"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Türkiye'de farklı bölgelerde çıkan yangınlarla ilgili bilgilendirme yaptı. Yumaklı, 115 yangından 110'unun kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı duyurdu: "115 yangından 110'u tamamen kontrol altına alındı"
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'de son günlerde art arda çıkan yangınlara karşı mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Türkiye genelindeki yangınlar ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptı.

115 YANGINDAN 110'U KONTROL ALTINDA

Bakan Yumaklı dünden bugüne 69'u orman dışında olmak üzere toplam 115 yangına müdahale ettiklerini ve 110 yangını tamamen kontrol altına aldıklarını duyurdu.

Bakan Yumaklı duyurdu: "115 yangından 110 u tamamen kontrol altına alındı" 1

"TEHLİKE HENÜZ GEÇMİŞ DEĞİL"

Alanya'da çıkan orman yangını ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bakan Yumaklı, gece saatlerinde rüzgarın şiddetinin saatte 84 kilometreye kadar çıktığını belirtti ve "Tehlike henüz geçmiş değil, müdahalelerimiz gün boyunca devam edecek. Öğle saatlerine doğru rüzgar biraz daha hafifleyecek. Akşam üstünden itibaren maalesef yine yüksek şiddette rüzgarlarla karşılaşacağız. Mücadelemiz son ateş sönene kadar sürecek" dedi.

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yangın İbrahim Yumaklı
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