EA Sports FC 27'nin oynanış fragmanı yayınlandı

Electronic Arts, EA Sports FC 27'nin kapsamlı oynanış fragmanını yayınladı.

YAPAY ZEKANIN SAVUNMADAKİ BASKIN ROLÜ AZALTILMIŞ

Webtekno'da yer alan habere göre, topluluğun "rakibi durdurmanın en etkili yolu manuel savunma olmalı" talebini merkeze alan geliştiriciler, yapay zekânın savunmadaki baskın rolünü azaltırken oyuncuların doğrudan kontrol ettiği futbolculara belirgin bir saha avantajı kazandırıyor.

MANUEL MÜDAHALELER ARTIK DAHA KRİTİK

FC 27’de yapay zekâ kontrolündeki savunma oyuncularının otomatik kayarak veya ayakta müdahale etme sıklığı neredeyse tamamen ortadan kaldırıldı. Yapay zekâ artık sadece top kendisine doğru sürüldüğünde veya boştaki toplarda müdahalede bulunacak; bunun dışında esas olarak alan kapatma ve pozisyon alma görevini üstlenecek.

Manuel kontrole geçildiği anda ise fark hemen hissedilecek. Oyuncunun kontrol ettiği savunmacı daha hızlı manevra yapabilecek. Ayrıca manuel müdahalede müdahale, pas arası ve şut engelleme yarıçapları belirgin şekilde artırıldı. Yapay zekânın açı kapatamadığı veya topa yetişemediği anlarda, oyuncu manuel kontrolü ele aldığında hızlı bir manevrayla pozisyon girip topu sökebilecek.

KORNERLERE İKİ AŞAMALI STRATEJİ GELDİ

Duran top organizasyonlarında en büyük değişiklik kornerlerde yaşanıyor. FC 27'de korner vuruşları iki ayrı aşamaya bölündü. İlk aşamada pasın veya ortanın yönü ayarlanırken, ikinci aşamada ceza sahası içindeki koşular ve yaratıcı alan bulma hamleleri kontrol edilecek. Oyuncular hedef bir nokta seçip sert bir orta kesecek ve ardından birkaç saniye içinde markajdan sıyrılıp doğru zamanda doğru noktada bulunmak için koşu zamanlamasını hesaplayacak.

Ayrıca saha içi mekaniklerde savunma çizgisi oyuncularının çizgi boyunca daha doğal büküldüğü ve boş alanları daha iyi okuduğu belirtiliyor. Hücum tarafında ise "dengesiz dripling" mekaniği ile üst düzey top cambazlarının müdahalelere maruz kalsa veya sendelese bile top kontrolünü koruyabilmesi sağlandı. Baraj sistemleri ve hızlı pas kombinasyonları da yenilenen detaylar arasında yer alıyor.

İşte FC 27 oynanış fragmanı: