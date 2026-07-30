Son dakika | 70 yıllık CHP'li Önder Sav partiden istifa etti

Son dakika haberi: Özgür Özel'in liderliğinde Yeni Parti'nin kurulmasının ardından CHP'den art arda istifa haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak CHP'nin önde gelen isimlerinden Önder Sav partiden istifa ettiğini duyurdu.

"CHP BÖYLE BİR AYIPLA YAŞAYAMAZ"

Kararını basın toplantısıyla duyuran Sav konuşmasında istifasının gerekçelerine değindi. Sav'ın konuşmasından öne çıkan ifadeleri şöyle:

Türkiye'de hiçbir hukukçu mutlak butlak kararı yerindedir diyememiştir. Parti iç hukuku zedelenmiştir. İstanbul'da üye katılım töreninde temin edilmiş figüranların katılımları sağlanmıştır. Bugünkü yönetim halk içine çıkamaz hale gelmiştir. CHP böyle bir ayıpla yaşayabilecek bir parti değildir.

"CHP HUKUKSUZLUĞUN ADETA CİRİT ATTIĞI BİR PARTİ DURUMUNA SOKULDU"

CHP kurucu felsefesinden uzaklaşmış, Atatürk ilke ve devrimlerini askıya almıştır. CHP adaletsizliğin, hukuksuzluğun adeta cirit attığı bir parti durumuna sokulmuştur.

Eşim, kızlarım ve damadımla CHP'den istifa ediyoruz.

ÖNDER SAV KİMDİR?

Önder Sav, 14 Kasım 1937’de Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı Işıklar Köyü’nde dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Sav, uzun yıllar serbest avukatlık yaptı; Ankara Barosu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Siyasete 1950’li yıllarda, İsmet İnönü’nün CHP Genel Başkanlığı döneminde adım atan Sav, ilk kez 1973 seçimlerinde Ankara milletvekili olarak Meclis’e girdi. Beş dönem Ankara milletvekilliği yapan Sav, Bülent Ecevit’in başbakanlığındaki 37. Hükümette Çalışma Bakanı olarak görev aldı.

16 YIL SONRA GRUP TOPLANTISINA KATILMIŞTI

Önder Sav, özellikle Deniz Baykal döneminde CHP’nin en etkili isimlerinden biri haline geldi. 2000-2010 yılları arasında kesintisiz olarak CHP Genel Sekreterliği yapan Sav, parti örgütü üzerindeki ağırlığı nedeniyle uzun süre “CHP’nin ikinci adamı” olarak anıldı.

Uzun süre CHP yönetiminden uzak duran Önder Sav, 2026 yılında Özgür Özel’e destek vermek amacıyla 16 yıl aradan sonra ilk kez CHP Grup Toplantısı’na katılmıştı. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine sert eleştiriler yönelten Sav, seçilmiş parti organlarının devre dışı bırakılmasına karşı çıkmıştı.

Sav, kısa süre önce hakkında ortaya atılan “yeni partinin arkasındaki isim” iddialarını ise reddetmiş; yeni parti kurma kararının Özgür Özel ve arkadaşlarına ait olduğunu söylemişti. Sav’ın 70 yıllık üyeliğini sona erdiren istifası, bu nedenle CHP’de yalnızca bir ayrılık değil, sembolik bir dönemin kapanışı olarak değerlendirildi.