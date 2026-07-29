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Görüntüler infial yaratmıştı! Rus turisti taciz eden kişi gözaltına alındı

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İstanbul'da, turist bir genç kadının sahilde yürüyüş yaptığı sırada taciz edildiğini gösteren video sosyal medyada infial yarattı. Polis ekipleri olaya ilişkin harekete geçti. Turisti taciz eden şüpheli, Esenler'de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında yer alan ve tepki çeken görüntüler üzerine inceleme başlattı.

Görüntüler infial yaratmıştı! Rus turisti taciz eden kişi gözaltına alındı 1

Rusya'dan gelen bir kadının Fatih Cankurtaran saihilinde yürürken arkadaşına cep telefonu kamerasıyla çektirdiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntüler infial yaratmıştı! Rus turisti taciz eden kişi gözaltına alındı 2

Görüntüde bir kişinin kadının peşinden gittiği ve sarkıntılık yaptığı görülüyor. Yapılan inceleme sonucunda görüntüdeki şüphelinin E.K. (31) olduğu tespit edildi. E.K. (31) Esenler'de gözaltına alındı.

Görüntüler infial yaratmıştı! Rus turisti taciz eden kişi gözaltına alındı 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenler turist
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