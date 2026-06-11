Sıcak günlerin serinletici molası: Tchibo kahvelerde fırsat zamanı

Sert gövdeli espressoların buzla buluştuğu canlandırıcı tariflerden, yumuşak içimli aromatik çekirdeklerin soğuk sütle harmanlandığı hafif lattelere kadar yaz boyunca elinizden düşmeyecek tüm Tchibo lezzetleri bu seçkide yer alıyor. Yoğun aromalarından ödün vermeden en sıcak anlarda bile içinizi serinletecek bu indirimli kahve çeşitlerini kaçırmamak ve yaz keyfinizi ekonomik şekilde katlamak için acele edin.

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1. Tchibo Barista Caffè Crema Colombia Çekirdek Kahve 1000 g

Kullanıcılar ne diyor?

“Kesinlikle tavsiye ederim. Paketi açar açmaz hoş bir aroma sizi karşılıyor. Kahve aromatik, tam benim zevkime göre. Lezzet olarak da şimdiye kadar içtiğim en iyilerden biri!”

“Bu kahve çeşidi bizim için yeniydi, bu yüzden başlangıçta sadece bir paket sipariş ettim. Kahvenin tadı çok aromatik, güçlü ama aşırı güçlü değil. Bence şu ana kadar Tchibo'dan aldığım en iyi kahve. Kesinlikle tekrar alacağım.”

2. Tchibo Cafissimo Espresso Brasil 96 Adet Kapsül Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

“Tchibo Brasil kahve zaten lezzet olarak en çok beğendiğimiz ürün. Toplu alımda uygun fiyata geldiği için büyük paket aldık. Zaten kapsül olduğu için uzun süre lezzetini kaybetmiyor.”

“Yoruma gerek yok çıktığından beri Brezilya favorimiz zaten, Amazon sağ olsun markanın sitesinden bile ucuza alabildik, tek bir korkumuz vardi son kullanma tarihi yaklaşmış olabilir diye ama yeni ürün geldi, iki kutu sipariş verdik.”

3. Tchibo Espresso Milano Style Çekirdek Kahve 500g

Kullanıcılar ne diyor?

“Tchibonun en sevdiğim çekirdeği. Harika bir kahve. Çok sert değil. İçimi keyifli. Ekşi değil.”

“Kahvenin tadı mükemmel, bayıldım çok.”

4. Tchibo Cafissimo Barista Espresso 30'lu Kapsül Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

"Yıllardır severek içtiğim kahve, aroması çok güzel, yoğun tat sevenlere önerilir.”

“Teşekkür ederim, son kullanma tarihi 10.03.27 göndermişsiniz. Latte yaptım çok güzel oldu.”

5. Gold Selection 4x250g Filtre Kahve - Ölçü Kaşığı Hediyeli

Kullanıcılar ne diyor?

“Yanında kaşık hediyesiyle geliyor. Kaşık da oldukça şık görünüyor.”

“Favori filtre kahvem, başka marka içemiyorum. Hediye kaşığı da güzel arkasını klipsi gibi yapmışlar paketi kapatmak için dörtlü alınca fiyatı da epey uyguna geliyor.”

6. Tchibo Cafissimo Espresso Caramel 10'lu Kapsül Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu ürünü tavsiye ederim. Bu kahveyi "denemek için" aldım. Beklentilerimi karşıladı.”

“Tadı dolgun ve baharatlı, belirgin bir karamel notası (ve hafif "vanilya") içeriyor ve normal bir kahve olarak fincana iki kapsül koymak gerçekten harika. Kolombiya benim en sevdiğim kahve ve bu espresso olarak şiddetle tavsiye edilir. Büyük bir paket aldım ve yakında tekrar alacağım, çünkü bu kampanya her an sona erebilir (maalesef)...”

7. Tchibo Exclusive Decaf Kafeinsiz Gold Çözünebilir Kahve 100 g

Kullanıcılar ne diyor?

“Bu kahveyi çok seviyorum. Garip gelebilir ama ben çok kahve içen biri değilim. Hafif/yumuşak içimli kahveleri severim ve bu tam da öyle.”

“Damak tadına uygun bir ürün. Ürün tanıtıldığı şekilde ve kargolama çok başarılı.”

8. Tchibo Espresso Elegant Aroma 30 Adet Kapsül Kahve

Kullanıcılar ne diyor?

“Uzun zamandır Tchibo marka espresso kahvesini tercih ediyoruz; tadı çok güzel ve almaya devam edeceğiz.”

“Benim için mükemmel. Tadı harika, içmekten gerçekten keyif alıyorum.”

9. Feine Milde Filtre Kahve 2x250 g

Kullanıcılar ne diyor?

“Kahveden anlayan annem için aldım bunu. En sevdiği marka bu. Kahve demlemenin aromasını seviyorsanız denemeye değer!”

“Ürün gerçekten güzel. Paket açıldığında harika bir aroması ve lezzeti var. Birkaç gün sonra aroması azalıyor. Bu yüzden vakumlu bir kapta saklanması lazım. Bir daha alırım ama fiyatı düşünce ancak olur. Kargo zamanından önce geldi. Teşekkür ederim.”

10. Tchibo Cafissimo Pure Plus Kahve Makinesi

Kullanıcılar ne diyor?

"Bu makine harika kahve ve espresso yapıyor. Ben de yıllardır bir tane kullanıyorum. Annem için de bir tane sipariş ettim. O da çok memnun. Kullanımı kolay ve yer kaplamıyor. Şiddetle tavsiye ederim!"

"Makine görevini yerine getiriyor ve 2000 watt'lık sinüs dalgalı invertörle karavanda da çalışıyor."

"Makine görevini yerine getiriyor ve 2000 watt'lık sinüs dalgalı invertörle karavanda da çalışıyor." "Bu makinenin önceki modellerinden birkaçına sahip oldum ve her zaman çok memnun kaldım. Bu modelden de aynı derecede memnunum; ayrıca bu yeni makine çok daha ince ve önceki modeline göre daha az yer kaplıyor – mükemmel."

Bonus: Tchibo Elektrikli Süt Köpürtücü

Kullanıcılar ne diyor?

“Sütü hem çok güzel ısıtıyor hem de çok güzel köpük yapıyor.”

“Harika bir cihaz. Her gün kullanıyorum ve hiçbir sorun yaşamadım. Hızlı ve güzel köpürüyor. Harika bir ürün. Fiyatı da gayet uygun.”

Bu içerik 11 Haziran 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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