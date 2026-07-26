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Türkiye'ye girerken midesine gizlemiş: Yürümekte bile zorlanınca yakayı ele verdi

İran uyruklu 51 yaşındaki şüpheli İstanbul Havalimanı'nda şüpheli hareketler sergileyince yakayı ele verdi. Tutuklanan şahsın midesine gizledikleri ağızları açık bıraktı.

Türkiye'ye girerken midesine gizlemiş: Yürümekte bile zorlanınca yakayı ele verdi

İstanbul Havalimanı'nda durdurulan İran uyruklu F.J.(51)'nin hastanede yapılan kontrollerinde, midesine gizlenmiş 26 kapsül içerisinde toplam 26 kapsül içerisinde toplam 380 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Türkiye ye girerken midesine gizlemiş: Yürümekte bile zorlanınca yakayı ele verdi 1

YÜRÜMEKTE ZORLANIYORDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçuna yönelik çalışmalar kapsamında 27 Haziran'da İran'dan Türkiye'ye giriş yapan İran uyruklu F.J. (51), İstanbul Havalimanı'nda yapılan risk analizi ve fiziki takip sırasında şüpheli hareketler sergilemesi ve yürümekte zorlanması üzerine durduruldu.

Türkiye ye girerken midesine gizlemiş: Yürümekte bile zorlanınca yakayı ele verdi 2

MİDESİNDE KAPSÜL BULUNDU

Şüphelinin midesinde uyuşturucu madde bulunduğundan şüphelenen ekipler, F.J.'yi hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan kontroller ve tıbbi müdahale sonucu şüphelinin midesine gizlenmiş 26 kapsül içerisinde toplam 380 gram metamfetamin ele geçirildi.

Türkiye ye girerken midesine gizlemiş: Yürümekte bile zorlanınca yakayı ele verdi 3

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan F.J., emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Temmuz günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Türkiye ye girerken midesine gizlemiş: Yürümekte bile zorlanınca yakayı ele verdi 4

Türkiye ye girerken midesine gizlemiş: Yürümekte bile zorlanınca yakayı ele verdi 5

Türkiye ye girerken midesine gizlemiş: Yürümekte bile zorlanınca yakayı ele verdi 6

Türkiye ye girerken midesine gizlemiş: Yürümekte bile zorlanınca yakayı ele verdi 7


Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Havalimanı metamfetamin
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