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Diyarbakır’da lokantaya silahlı saldırı! 3 yaralı; aralarında gazeteci de var

Diyarbakır’da bir lokantaya düzenlenen silahlı saldırıda aralarında bir gazetecinin de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır’da lokantaya silahlı saldırı! 3 yaralı; aralarında gazeteci de var

Olay, Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı üzerindeki bir ciğercide meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından lokantaya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yerinde müşteri olarak bulunan aralarında gazeteci Mürsel Acay’ın da bulunduğu 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gazeteci Acay, kurşunlardan birinin atardamarına isabet etmesi nedeniyle ameliyata alındı.

Polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır lokanta
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