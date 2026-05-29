Tek hamlede kusursuz temizlik Philips dikey süpürgede yılın indirimi

Ev temizliğinde zamandan ve enerjiden tasarruf etmek isteyenlerin gözdesi olan dikey süpürgeler arasında işlerinizi büyük ölçüde hafifletecek Philips kablosuz süpürge şimdi yılın en düşük fiyatı fırsatıyla sizleri bekliyor! Tek bir hareketle hem süpürme hem de moplama ayrıcalığı sunarak temizlik sürecini yorucu bir rutin olmaktan tamamen çıkaran cihazın detayları için okumaya devam edin!

Philips 6000 Serisi Kablosuz Dikey Süpürge ve Philips Orijinal Yedek Filtre

PowerCyclone 11 teknolojisinin yüksek çekim gücü sayesinde hem yumuşak halılarda hem de sert zeminlerde derinlemesine temizlik sağlar ve uzun süreli, kesintisiz bir performans sunar.

Zemin türünü otomatik olarak algılayan TriActive akıllı başlık, emiş gücünü zemine göre optimize eder; sert zeminlerden yumuşak zeminlere geçerken gücü otomatik artırarak derinlemesine temizlik gerçekleştirir ve LED ışıklarıyla en görünmez tozları bile görünür kılar.

Güçlü bataryası sayesinde Eco modda 64 dakikaya varan çalışma süresiyle 195 m²'ye kadar, yüksek performanslı Turbo modda ise 20 dakika kullanım süresiyle 70 m²'ye kadar geniş alanları tek seferde temizler.

Temizlik başlığının arkasına saniyeler içinde takılabilen Aqua modülü, zeminleri aynı anda hem süpürmenize hem de silmenize olanak tanıyarak zamandan tasarruf sağlar.

Cihaz pratik bir şekilde el süpürgesine dönüşebilir; döşeme aparatı, mini turbo fırça ve yumuşak fırça gibi gelişmiş aksesuarlarıyla farklı yüzey tiplerinde etkili temizlik sağlar.

Özel evcil hayvan başlığı koltuk, mobilya ve diğer yüzeylerde biriken evcil hayvan tüylerini zahmetsizce temizler.

Polen, evcil hayvan tüyleri, toz akarları ve ince toz parçacıklarını %99,9 oranında yakalayan 3 aşamalı anti-alerjik sistemi sayesinde özellikle alerjisi olanlar için çok daha temiz bir ev havası sunar.

Akıllı dijital ekranıyla temizlik esnasında pil seviyesini, seçili modu, güç ayarlarını ve filtre bakımı gibi gerekli tüm bildirimleri anlık olarak takip etmenizi sağlar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Fiyat ve performans açısından başarılı bir ürün çıktı. Ürünü açtığımda çok kafa karıştırmayan şık parçalar ürünün iyi olduğunu düşündürdü ve öyle de olduğunu deneyince zaten gördük. Kutudan çıkardığımda yüzde 40 şarjı vardı ve çalıştırdığımda inanılmaz bir çekim gücü ile yerdeki tüm toz ve atıkları bir anda çektiğini gördük ayar sayesinde hızlı orta düşük seviyede çalıştırabiliyorsunuz. Hatırı sayılır bir süre çalıştı ve bana göre gayet makuldu. Sonrasında tam şarjı 2 saatte yaptı ve şarj bitiminde enerjiyi keserek bataryaya yüklenmiyordu. Ana başlık şık ve ışıkları ile süpürdüğünüz yeri aydınlatıyor, görsellik ve performansını başarılı buldum. Koltuk arası vb. yerler için ekstra çıkan küçük başlık ile toz vs.her şeyi çekip alıyor, bilhassa bu başlık çok işe yarayacak çünkü o aralara erişmek doğal olarak zor oluyor. Başarılı ve fiyatı uygun olan iyi bir ürün."

"Zemini gerçekten algılıyor parkede ayrı halıda daha güçlü çalışıyor çekim gücü yüksek çok iyi toz tanesi bile bırakmıyor. Dik duruyor düşmüyor fazlada yer kaplamıyor. Duvara monte için kutunun içinde aparatı var ayrıca vidalarını da koymuşlar, halıları koltuğun üzerini yatağımı neredeyse her yeri süpürdüm gerçekten toza dair hiçbir şey bırakmıyor. Led ekranı var orada pil seviyesini görebiliyoruz tüm bir şarjla çok rahat tüm ev süpürülebilir, temizliğin ortasında şarj bitme gibi bir sorun olmuyor, bu yönden çok çok iyi şarjı çok iyi gidiyor. Ekonomik ve turbo modu var bir de orta mod var hepsini denedim ama ekonomik modda da çok çok iyi çekiyor. Koltuk araları için bir aparatı var çok iyi büyük başlığı çıkarıp onu takarak koltuk aralarını süpürebildim ayrıca takıp çıkarmakta çok kolay mandalları var ve ciddi rahat. Büyük başlık ışıklı yerde ne var ne yok her şeyi görebiliyoruz, ürünü çok beğendim kalitesi genel olarak çok iyi ve gerçekten evde toza dair hiçbir şey bırakmıyor. Fiyatı da gayet iyi. Çok iyi temizliyor ya bugüne kadar gerçekten temizlik yapmamışım gibi hissettim hele de halılar mükemmel ötesi, hazne doldu resmen, kendimi temizlik yapıyor sanıyormuşum."

Bu içerik 29 Mayıs 2026 tarihinde yayınlanmıştır.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.