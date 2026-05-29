Yedikleri cezaya inanamadılar! Toplamak için 3 kişi hesap makinesi kullandı

Yeni dönemde trafik cezaları artmıştı. Burdur'da polisten kaçmaya çalışan alkollü ve ehliyetsiz sürücü ceza yememek için polisle pazarlık yaptı. Cezadan kurtulamayınca da 2 arkadaşıyla beraber yedikleri toplam 315 bin liralık cezayı hesaplamaya çalıştı.

Burdur'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü kısa süre içerisinde yakalanırken uzun süre yazılan cezaları arkadaşlarıyla hesaplamaya çalıştı. Toplamda 315 bin liralık idari para cezası uygulanan sürücünün otomobili ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

KAÇMAYA ÇALIŞTI AMA BAŞARAMADI

Olay, gece saatlerinde Burdur-Antalya kara yolu Antalya Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa G. idaresindeki 15 ACF 077 plakalı otomobil polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler tarafından bahse konu otomobil kısa süre sonra Tepe Mahallesi Büğdüz Caddesi üzerinde durduruldu.

ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ

Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 0.65 promil alkollü olduğu tespit edilirken sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Sürücüye ve araç sahibine toplamda 315 bin lira idari para cezası uygulanırken otomobil 2 ay süreyle trafikten men edildi.

HESAP VAKTİ

Polis ekipleri tarafından yazılan ceza öncesinde pazarlık yapmaya çalışan alkollü sürücü, yazılan cezaların ardından da uzun süre yanında bulunan arkadaşı ile cezaları toplamaya çalıştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Burdur trafik cezası
