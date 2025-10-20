Uzun günlerde ayağınızı rahat ettiren Under Armour ayakkabının fiyatı düştü!

Günlük koşuşturmaca, uzun yürüyüşler ya da antrenmanlar… Yanlış taban yapısı ya da sert malzemeler zamanla ağrılara ve yorgunluğa neden olduğundan her adımda ayağınızı destekleyen, hafif ama dayanıklı bir spor ayakkabı, farkına bile varmadan standartlarınızı yükseltir. Üstelik bir ayakkabıdan beklentimiz kaliteli olmasının yanında giydiğimiz kıyafetlerle de uyum sağlaması olduğundan hem spor hem gündelik stilinize ayak uyduracak Under Armour ayakkabı indirimdeyken dolabınızda yer açmanın tam zamanı!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Under Armour indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Yorgunluk yaşatmayan: Under Armour UA Charged Surge 4 Erkek Spor Ayakkabı

Hızlı, hafif ve konforlu bir koşu deneyimi arayanlar için tasarlanan UA Charged Surge 4, performansla rahatlığı mükemmel bir dengede buluşturuyor. Nefes alabilen file üst kısım sayesinde ayağınız serin kalırken sentetik yüzeyleriyle de ekstra dayanıklılık sağlayan ayakkabı, kauçuk dış tabanıyla da güçlü tutuş ve esneklikle ayağınızı destekler. Geliştirilmiş dolgulu bilek kısmı ve Deluxe Comfort System tabanlık ayağınızın şeklini alarak kişisel bir yastıklama hissi yaratan ayakkabının Charged Cushioning® orta tabanıysa her adımda enerjinizi geri kazandırır!

Kullanıcılar ne diyor?

"Under Armour kalitesi. Rahat, konforlu bir ayakkabı. Kalıbı dar olduğu için bir numara büyük almanız tavsiye olunur."

"Ürün taban kısmı oldukça güzel. Ürün üst kısmı tamamen örgüden oluşmakta tam bir yaz ayakkabısı, bununla birlikte beden mantığı çok iyi. Kalitesini ayakta hissettiriyor. Spor salonları veya yaz aylarında düz koşular için muhteşem. Fiyat güzel."

Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

Bu içerik 20 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.