Net ses, sıfır gecikme, maksimum konfor: Razer kulaklık bugün için indirimde

Kopmayan bağlantı, yüksek ses kalitesi ve gün boyu konfor… Kulaklık ararken hepimizin pek çok kriteri oluyor değil mi? Sonuçta hiç kimse müzik dinlerken, toplantıdayken ya da oyun oynarken bir anda şarjı biten, bağlantısı kopan ya da sesleri iyi vermeyen bir kulaklık istemez değil mi? Biz de bugüne özel indirimde olan ve sizi yarı yolda bırakmayan bir kulaklık bulduk! Hazırsanız, hem profesyonel hem de eğlence odaklı kullanımlarda beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak olan Razer kulaklığı inceleyelim!

Her ihtiyaca cevap veren: Razer Barracuda X Kablosuz Çoklu Platform Oyun ve Mobil Kulaklık

Hem oyun hem günlük kullanım için tasarlanan Razer Barracuda X, kesintisiz ses deneyimini konforla birleştiriyor. Razer SmartSwitch teknolojisi sayesinde süper hızlı 2,4 GHz bağlantı ile Bluetooth arasında anında geçiş yapabilir, bilgisayardan mobile geçerken hiçbir kesinti yaşamazsınız. Sadece 250 gram ağırlığındaki ergonomik tasarımı, nefes alabilen hafızalı köpük kulak yastıkları ve döner başlıklarıyla uzun kullanımda bile rahat bir oturuş sunan kulaklıktaki TriForce 40 mm sürücüler, tiz, orta ve bas frekansları ayrı ayrı işleyerek her sesi net şekilde hissettirir. Çıkarılabilir kardioid mikrofonla arka plan gürültüsünü bastırarak oyunlarda kristal netliğinde iletişim sağlayan kulaklığın üzerindeki kontrollerle de ses, müzik ve çağrıları kolayca yönetebilir, USB-C şarjla 250 saatlik pil ömrü sayesinde günlerce kesintisiz kullanımın keyfini çıkarabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Yeni kulaklık olarak bunu düşündüm. Doğru tercih yapmışım. Daha hafif, daha kibar. Uzun süre kafada kalınca rahatsız etme hissi yok. Cihazın her platforma bağlanması mükemmel. Ses deneyimi mükemmel. Ayrıca müzik için de yeterli. Amazon’a böyle bir kulaklığı uygun fiyata bana ulaştırdığı için teşekkür ederim."

"Mükemmel otesi çok kaliteli ve sesi gayet iyi Steam pubg oynuyorum çok iyi ses kasılıyor ve kulaklık hafif çok rahat fiyatına göre çok iyi bence kaliteli."

Bu içerik 17 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

