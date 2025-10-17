Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Net ses, sıfır gecikme, maksimum konfor: Razer kulaklık bugün için indirimde
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

Net ses, sıfır gecikme, maksimum konfor: Razer kulaklık bugün için indirimde

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İster çalışırken odaklanmak, ister oyunda sesin tüm detaylarını duymak isteyin… Uzun süreli kullanımlarda rahatsız etmeyen, güçlü bağlantı sunan ve kablolardan kurtaran bir kulak üstü kulaklık artık bir lüks değil, ihtiyaç. Eğer siz de hem mobil hem de oyun oynarken konforlu bir kulaklık arıyorsanız, tam da istediğiniz özelliklere sahip Razer Barracuda X indirimde! Her an net ve kesintisiz bir ses deneyimi yaşamak için gelin, çok satanlarda birinci olan kulaklığa beraber göz atalım!

Kopmayan bağlantı, yüksek ses kalitesi ve gün boyu konfor… Kulaklık ararken hepimizin pek çok kriteri oluyor değil mi? Sonuçta hiç kimse müzik dinlerken, toplantıdayken ya da oyun oynarken bir anda şarjı biten, bağlantısı kopan ya da sesleri iyi vermeyen bir kulaklık istemez değil mi? Biz de bugüne özel indirimde olan ve sizi yarı yolda bırakmayan bir kulaklık bulduk! Hazırsanız, hem profesyonel hem de eğlence odaklı kullanımlarda beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacak olan Razer kulaklığı inceleyelim!

Günün fırsatları kapsamındaki indirimli markaları ve ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

Razer indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Her ihtiyaca cevap veren: Razer Barracuda X Kablosuz Çoklu Platform Oyun ve Mobil Kulaklık

Net ses, sıfır gecikme, maksimum konfor: Razer kulaklık bugün için indirimde 1

Hem oyun hem günlük kullanım için tasarlanan Razer Barracuda X, kesintisiz ses deneyimini konforla birleştiriyor. Razer SmartSwitch teknolojisi sayesinde süper hızlı 2,4 GHz bağlantı ile Bluetooth arasında anında geçiş yapabilir, bilgisayardan mobile geçerken hiçbir kesinti yaşamazsınız. Sadece 250 gram ağırlığındaki ergonomik tasarımı, nefes alabilen hafızalı köpük kulak yastıkları ve döner başlıklarıyla uzun kullanımda bile rahat bir oturuş sunan kulaklıktaki TriForce 40 mm sürücüler, tiz, orta ve bas frekansları ayrı ayrı işleyerek her sesi net şekilde hissettirir. Çıkarılabilir kardioid mikrofonla arka plan gürültüsünü bastırarak oyunlarda kristal netliğinde iletişim sağlayan kulaklığın üzerindeki kontrollerle de ses, müzik ve çağrıları kolayca yönetebilir, USB-C şarjla 250 saatlik pil ömrü sayesinde günlerce kesintisiz kullanımın keyfini çıkarabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yeni kulaklık olarak bunu düşündüm. Doğru tercih yapmışım. Daha hafif, daha kibar. Uzun süre kafada kalınca rahatsız etme hissi yok. Cihazın her platforma bağlanması mükemmel. Ses deneyimi mükemmel. Ayrıca müzik için de yeterli. Amazon’a böyle bir kulaklığı uygun fiyata bana ulaştırdığı için teşekkür ederim."
  • "Mükemmel otesi çok kaliteli ve sesi gayet iyi Steam pubg oynuyorum çok iyi ses kasılıyor ve kulaklık hafif çok rahat fiyatına göre çok iyi bence kaliteli."
Ürünü İncele

Bu içerik 17 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Mevsim geçişlerinin favorisi! Tommy Hilfiger mont indirimde

Mevsim geçişlerinin favorisi! Tommy Hilfiger mont indirimde

 Bu pantolon her erkeğin dolabında!

Bu pantolon her erkeğin dolabında!

 Zarif ve iddialı bir koku! Kullananların favorilerinden...

Zarif ve iddialı bir koku! Kullananların favorilerinden...

 Kışa yatırım yapma zamanı! Puma botta dev fırsat

Kışa yatırım yapma zamanı! Puma botta dev fırsat

 Dağın zirvesinde bile sizi sıcak tutuyor!

Dağın zirvesinde bile sizi sıcak tutuyor!

 Hem şık hem konforlu: Aradığınız deri ayakkabı burada

Hem şık hem konforlu: Aradığınız deri ayakkabı burada

 Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı

 Bu terliği alan bir daha alıyor!

Bu terliği alan bir daha alıyor!

 Seyahatlerinizde fark yaratacak!

Seyahatlerinizde fark yaratacak!

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Anahtar Kelimeler:
kablosuz kulaklık Kulaklık bluetooth kulak üstü kulaklık bluetooth kulaklık kablosuz kulak üstü kulaklık kulaklık bluetooth kulaklık kablosuz kulaklık mikrofonlu
İş birliği İçerikleri
Hem şık hem konforlu: Aradığınız deri ayakkabı burada

Hem şık hem konforlu: Aradığınız deri ayakkabı burada

Dağın zirvesinde bile sizi sıcak tutuyor!

Dağın zirvesinde bile sizi sıcak tutuyor!

Bu terliği alan bir daha alıyor!

Bu terliği alan bir daha alıyor!

Bu pantolon her erkeğin dolabında!

Bu pantolon her erkeğin dolabında!

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı

Seyahatlerinizde fark yaratacak!

Seyahatlerinizde fark yaratacak!

Seyahatlerinizde fark yaratacak!

Seyahatlerinizde fark yaratacak!

Kışa yatırım yapma zamanı! Puma botta dev fırsat

Kışa yatırım yapma zamanı! Puma botta dev fırsat

Çok satanlarda birinci! Günün fırsatını kaçırmayın

Çok satanlarda birinci! Günün fırsatını kaçırmayın

Mevsim geçişlerinin favorisi! Tommy Hilfiger mont indirimde

Mevsim geçişlerinin favorisi! Tommy Hilfiger mont indirimde

A101 Aldın Aldın Kataloğu burada!

A101 Aldın Aldın Kataloğu burada!

Zarif ve iddialı bir koku! Kullananların favorilerinden...

Zarif ve iddialı bir koku! Kullananların favorilerinden...

Zarif ve iddialı bir koku! Kullananların favorilerinden...

Zarif ve iddialı bir koku! Kullananların favorilerinden...

ŞOK'a Vans ve New Balance spor ayakkabılar geliyor!

ŞOK'a Vans ve New Balance spor ayakkabılar geliyor!

Skechers ayakkabılarda indirim zamanı! İşte en havalı modeller

Skechers ayakkabılarda indirim zamanı! İşte en havalı modeller

BİM'e araç içi süpürge geliyor!

BİM'e araç içi süpürge geliyor!

Rahatlık ve tarz bir arada! Puma spor ayakkabılar indirimde

Rahatlık ve tarz bir arada! Puma spor ayakkabılar indirimde

Apple'ın yeni akıllı saati: Apple Watch Series 11'i sizin için inceledik

Apple'ın yeni akıllı saati: Apple Watch Series 11'i sizin için inceledik

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Hem şık hem konforlu: Aradığınız deri ayakkabı burada

Hem şık hem konforlu: Aradığınız deri ayakkabı burada

Dağın zirvesinde bile sizi sıcak tutuyor!

Dağın zirvesinde bile sizi sıcak tutuyor!

Bu terliği alan bir daha alıyor!

Bu terliği alan bir daha alıyor!

Bu pantolon her erkeğin dolabında!

Bu pantolon her erkeğin dolabında!

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı

Seyahatlerinizde fark yaratacak!

Seyahatlerinizde fark yaratacak!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İlk yerli müşterek 'bulut altı İHA-İDA sistemi' NATO tatbikatında kullanıldı

İHA-İDA sistemi' NATO tatbikatında kullanıldı

Instagram'dan genç kullanıcılara sıkı denetim: PG-13 dönemi başlıyor!

Instagram'dan gençlere yeni dönem başlıyor!

Instagram'da erişilebilirlik sorunları: Kullanıcılar uygulamaya girişte zorlanıyor

Kullanıcılar uygulamaya girişte zorlanıyor

Samsung tarih verdi: 'Project Moohan' geliyor! Apple Vision Pro'ya rakip olacak

'Project Moohan' geliyor! Apple Vision Pro'ya rakip olacak

YouTube video oynatıcısını yeniliyor: İşte tasarımı

YouTube video oynatıcısını yeniliyor: İşte tasarımı

Bunu kimse beklemiyordu! Bükülme testine girdi, bir anda dumanlar içinde kaldı

Bunu kimse beklemiyordu! Bir anda dumanlar içinde kaldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.