Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı

1. ASICS Court FF3 Tenis Ayakkabısı

ASICS COURT FF 3 Erkek Tenis Ayakkabısı, profesyonel tenisçilerin hızlı reflekslerine ve güçlü vuruşlarına ayak uyduracak şekilde tasarlandı. Hafifliğiyle öne çıkan FLYTEFOAM™ ve GEL™ teknolojileri, darbeleri emerek her adımda konfor ve denge sağlıyor. Orta tabandaki TWISTRUSS™ desteği, ani yön değişimlerinde çevikliğinizi artırırken; PGUARD™ ve AHARPLUS™ teknolojileri ayakkabının dayanıklılığını üst seviyeye taşıyor. Tek parça MONO-SOCK™ yapısı ise ayağa tam oturuyor. ASICS Court FF3; şıklığı, performansı ve çevre dostu üretim süreciyle kortlarda maksimum verim almak isteyen tenisçilerin favorisi olmaya aday.

Kullananlar ne diyor?

"Harika bir ayakkabı! Dengesi mükemmel ve kortta tamamen güven verecek bir his sağlıyor. Normalde ayak problemlerim olur ama bu ayakkabılarla saatlerce rahatça tenis oynayabiliyorum."

"İlk kez Asics markasını denedim ama eminim son olmayacak."

2. ASICS Gel-Venture 6 Spor Ayakkabı

ASICS GEL-VENTURE 6 Unisex Spor Ayakkabı, file panellerle desteklenen sentetik deri sayası, hem modern bir görünüm kazandırıyor hem de uzun yürüyüşlerde ayağı mükemmel şekilde sarıyor. Arka kısımdaki GEL™ yastıklama teknolojisi, farklı zeminlerde darbelere karşı koruyor. Patikaya özel dış tabanı sayesinde ıslak ya da kuru zeminde güvenli bir tutuş elde ediliyor.

3. ASICS Netburner Ballistic FF MT 3 Erkek Voleybol Ayakkabısı

ASICS Netburner Ballistic FF MT 3 Voleybol Ayakkabısı, profesyonel oyuncuların performansını zirveye taşımak için geliştirilmiş bir modeldir. Koşu ayakkabısının hafifliğini, iç mekân ayakkabısının stabilitesiyle birleştiriyor. FLYTEFOAM™ Propel teknolojisi her adımda enerji geri dönüşü sağlayarak ekstra güç kazandırıyor.

Kullananlar ne diyor?

"ASICS’e her zaman güvenmişimdir ve bu ayakkabılar beni hayal kırıklığına uğratmadı. Kalitesi beklendiği gibi harika."

"Voleybol antrenmanları için mükemmel. Kesinlikle almaya değer."

4. ASICS Gel-nyc Spor Ayakkabı

ASICS Gel-NYC Spor Ayakkabı, retro tasarımı modern koşu teknolojileriyle buluşturarak hem stil hem konfor arayanlar için tasarlandı. Üst kısmındaki yapı, 2000’li yılların başındaki ikonik Gel-Nimbus 3 modelinden ilham alırken Gel-MC PLUS V detaylarıyla dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Gel-Cumulus 16 sisteminden alınan esintiler ve jel destekli orta taban yapısı, her adımda yumuşak bir yastıklama ve üstün konfor sağlıyorr. Hafif köpük teknolojisiyle birleşen yapı, gün boyu rahat bir kullanım deneyimi sunarken, hem şehir temposuna hem de spor aktivitelerine mükemmel uyum gösteriyor.

Kullananlar ne diyor?

"Harika, biraz küçük kalıplı, bu yüzden bir beden büyük almakta fayda var."

"Mükemmel bir ayakkabı!"

5. Asics Metarise 2 Paris Erkek Voleybol Ayakkabısı

ASICS Metarise 2 erkek voleybol ayakkabısı, Yenilikçi Enerji Kilit Sistemi sayesinde ayağı sıkıca kavrayarak maksimum denge sunarken, MONO-SOCK™ uyum sistemi çorap benzeri yapısıyla bileği destekliyor. RISETRUSS™ teknolojisi, enerjiyi yataydan dikey güce dönüştürüyor; karbon fiberle güçlendirilmiş plaka ise bu enerjiyi eşit biçimde dağıtıyor. FF BLAST™ PLUS ECO orta tabanı, üstün yastıklama ve çevre dostu üretimi bir araya getiriyor.

6. ASICS GT-2160 Spor Ayakkabı

2010’ların başındaki GT-2000 serisinden ilham alan model, dalgalı ön tasarımı ve endüstriyel detaylarıyla hem nostaljik hem de zamansız bir stile sahip. Parçalı orta taban yapısı ve GEL™ teknolojisi, her adımda darbelere karşı üstün yastıklama ve denge sağlayarak uzun yürüyüşlerde bile maksimum konfor sunuyor. Hafif yapısı ve zarif formu sayesinde günlük kombinlerinize rahatlıkla eşlik ediyor. Üstelik %100 vegan malzemeden üretilen model, tarzından ödün vermeden konfor arayanların favorisi olmaya aday.

7. ASICS CHEST LOGO SS TEE kısa kollu tişört

ASICS CHEST LOGO SS TEE kısa kollu tişört, sade ama etkileyici tasarımıyla hem spor hem günlük kullanım için ideal bir seçim. Yumuşak pamuk karışımlı kumaşı ve hızlı kuruma özelliği sayesinde antrenmanlarda ferah bir his sunuyor. Sportif tarzını her ortamda yansıtmak isteyenler için tasarlanan tişört, dayanıklılığı ve hafif yapısıyla öne çıkıyor.

8. ASICS CORE SS TOP kısa kollu tişört

ASICS CORE SS TOP erkek spor tişörtü, antrenman boyunca konforu ön planda tutan hafif ve nefes alabilir yapısıyla öne çıkıyor. Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen model, yumuşak örgü kumaşıyla hareket özgürlüğü sağlıyor. Hızlı kuruyan kumaşı teri hızla uzaklaştırarak kuru ve ferah bir his yaratıyor. Yansıtıcı ASICS logosu ise düşük ışıkta görünürlüğü artırarak gece koşularında ekstra güvenlik sunuyor.

9. ASICS ROAD PANT Erkek Eşofman Altı

ASICS Road Pant, konfor, dayanıklılık ve fonksiyonelliği bir araya getiren modern bir koşu pantolonu. Nefes alabilir yapısı ve ayarlanabilir havalandırma noktaları uzun antrenmanlarda bile serin ve rahat kalmanıza yardımcı oluyor. Rüzgara ve suya dayanıklı DWR kaplamalı hafif kumaşı sayesinde her hava koşulunda özgürce hareket edebilirsiniz. . Sıçrama sınırlayıcı telefon cebi, koşu sırasında eşyalarınızı güvenle taşıyabilirsiniz.

10. ASICS Road Packable Jacket

ASICS Road Packable Jacket,. ACTIBREEZE™ teknolojisine sahip nefes alabilir kumaşı sayesinde teri hızla uzaklaştırıyor. Rüzgar ve suya dayanıklı yapısı, değişken hava koşullarında bile performansınızı koruyor. Koltuk altı ve boyun kısmındaki havalandırma delikleri ekstra hava akışı sunarken, reflektif detaylar düşük ışıkta görünürlüğünüzü artırıyor.

