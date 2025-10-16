Ev Yaşam Ev Yaşam
Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı
Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı

Tuğçe Gülçiçek
Bazen günün temposu sizi bir maratona çıkarır; işe yetişmek, arkadaşlarla buluşmak, spora vakit ayırmak derken konfor en büyük ihtiyaç haline gelir. Tam da bu noktada ASICS, sizi hem şehir ritmine hem aktif yaşama hazırlayan tasarımlarıyla öne çıkıyor. Gün boyu konfor ve performans sunan spor giyim koleksiyonlarıyla dikkat çeken marka, şimdi indirimli fiyatlarla karşınızda. İşte detaylar...

Her gün tempolu bir koşu, hızlı bir yürüyüş ya da sadece şehirde aktif bir gün... Ne yaparsanız yapın, konforu yanınızda taşımak her zaman önemli. İşte tam da bu noktada ASICS, dayanıklılığı ve rahatlığı bir araya getiren ürünleriyle devreye giriyor. Şimdi ise çok sevilen ASICS ayakkabı ve spor giyim ürünleri, indirimli fiyatlarıyla sporu yaşam tarzı haline getiren herkesin favorisi olmaya aday. İşte indirimdeki ürünlerden bazıları...

1. ASICS Court FF3 Tenis Ayakkabısı

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı 1

ASICS COURT FF 3 Erkek Tenis Ayakkabısı, profesyonel tenisçilerin hızlı reflekslerine ve güçlü vuruşlarına ayak uyduracak şekilde tasarlandı. Hafifliğiyle öne çıkan FLYTEFOAM™ ve GEL™ teknolojileri, darbeleri emerek her adımda konfor ve denge sağlıyor. Orta tabandaki TWISTRUSS™ desteği, ani yön değişimlerinde çevikliğinizi artırırken; PGUARD™ ve AHARPLUS™ teknolojileri ayakkabının dayanıklılığını üst seviyeye taşıyor. Tek parça MONO-SOCK™ yapısı ise ayağa tam oturuyor. ASICS Court FF3; şıklığı, performansı ve çevre dostu üretim süreciyle kortlarda maksimum verim almak isteyen tenisçilerin favorisi olmaya aday.

Kullananlar ne diyor?

  • "Harika bir ayakkabı! Dengesi mükemmel ve kortta tamamen güven verecek bir his sağlıyor. Normalde ayak problemlerim olur ama bu ayakkabılarla saatlerce rahatça tenis oynayabiliyorum."
  • "İlk kez Asics markasını denedim ama eminim son olmayacak."
Ürünü İncele

2. ASICS Gel-Venture 6 Spor Ayakkabı

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı 2

ASICS GEL-VENTURE 6 Unisex Spor Ayakkabı, file panellerle desteklenen sentetik deri sayası, hem modern bir görünüm kazandırıyor hem de uzun yürüyüşlerde ayağı mükemmel şekilde sarıyor. Arka kısımdaki GEL™ yastıklama teknolojisi, farklı zeminlerde darbelere karşı koruyor. Patikaya özel dış tabanı sayesinde ıslak ya da kuru zeminde güvenli bir tutuş elde ediliyor.

Ürünü İncele

3. ASICS Netburner Ballistic FF MT 3 Erkek Voleybol Ayakkabısı

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı 3

ASICS Netburner Ballistic FF MT 3 Voleybol Ayakkabısı, profesyonel oyuncuların performansını zirveye taşımak için geliştirilmiş bir modeldir. Koşu ayakkabısının hafifliğini, iç mekân ayakkabısının stabilitesiyle birleştiriyor. FLYTEFOAM™ Propel teknolojisi her adımda enerji geri dönüşü sağlayarak ekstra güç kazandırıyor.

Kullananlar ne diyor?

  • "ASICS’e her zaman güvenmişimdir ve bu ayakkabılar beni hayal kırıklığına uğratmadı. Kalitesi beklendiği gibi harika."
  • "Voleybol antrenmanları için mükemmel. Kesinlikle almaya değer."
Ürünü İncele

4. ASICS Gel-nyc Spor Ayakkabı

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı 4

ASICS Gel-NYC Spor Ayakkabı, retro tasarımı modern koşu teknolojileriyle buluşturarak hem stil hem konfor arayanlar için tasarlandı. Üst kısmındaki yapı, 2000’li yılların başındaki ikonik Gel-Nimbus 3 modelinden ilham alırken Gel-MC PLUS V detaylarıyla dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Gel-Cumulus 16 sisteminden alınan esintiler ve jel destekli orta taban yapısı, her adımda yumuşak bir yastıklama ve üstün konfor sağlıyorr. Hafif köpük teknolojisiyle birleşen yapı, gün boyu rahat bir kullanım deneyimi sunarken, hem şehir temposuna hem de spor aktivitelerine mükemmel uyum gösteriyor.

Kullananlar ne diyor?

  • "Harika, biraz küçük kalıplı, bu yüzden bir beden büyük almakta fayda var."
  • "Mükemmel bir ayakkabı!"
Ürünü İncele

5. Asics Metarise 2 Paris Erkek Voleybol Ayakkabısı

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı 5

ASICS Metarise 2 erkek voleybol ayakkabısı, Yenilikçi Enerji Kilit Sistemi sayesinde ayağı sıkıca kavrayarak maksimum denge sunarken, MONO-SOCK™ uyum sistemi çorap benzeri yapısıyla bileği destekliyor. RISETRUSS™ teknolojisi, enerjiyi yataydan dikey güce dönüştürüyor; karbon fiberle güçlendirilmiş plaka ise bu enerjiyi eşit biçimde dağıtıyor. FF BLAST™ PLUS ECO orta tabanı, üstün yastıklama ve çevre dostu üretimi bir araya getiriyor.

Ürünü İncele

6. ASICS GT-2160 Spor Ayakkabı

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı 6

2010’ların başındaki GT-2000 serisinden ilham alan model, dalgalı ön tasarımı ve endüstriyel detaylarıyla hem nostaljik hem de zamansız bir stile sahip. Parçalı orta taban yapısı ve GEL™ teknolojisi, her adımda darbelere karşı üstün yastıklama ve denge sağlayarak uzun yürüyüşlerde bile maksimum konfor sunuyor. Hafif yapısı ve zarif formu sayesinde günlük kombinlerinize rahatlıkla eşlik ediyor. Üstelik %100 vegan malzemeden üretilen model, tarzından ödün vermeden konfor arayanların favorisi olmaya aday.

Ürünü İncele

7. ASICS CHEST LOGO SS TEE kısa kollu tişört

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı 7

ASICS CHEST LOGO SS TEE kısa kollu tişört, sade ama etkileyici tasarımıyla hem spor hem günlük kullanım için ideal bir seçim. Yumuşak pamuk karışımlı kumaşı ve hızlı kuruma özelliği sayesinde antrenmanlarda ferah bir his sunuyor. Sportif tarzını her ortamda yansıtmak isteyenler için tasarlanan tişört, dayanıklılığı ve hafif yapısıyla öne çıkıyor.

Ürünü İncele

8. ASICS CORE SS TOP kısa kollu tişört

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı 8

ASICS CORE SS TOP erkek spor tişörtü, antrenman boyunca konforu ön planda tutan hafif ve nefes alabilir yapısıyla öne çıkıyor. Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen model, yumuşak örgü kumaşıyla hareket özgürlüğü sağlıyor. Hızlı kuruyan kumaşı teri hızla uzaklaştırarak kuru ve ferah bir his yaratıyor. Yansıtıcı ASICS logosu ise düşük ışıkta görünürlüğü artırarak gece koşularında ekstra güvenlik sunuyor.

Ürünü İncele

9. ASICS ROAD PANT Erkek Eşofman Altı

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı 9

ASICS Road Pant, konfor, dayanıklılık ve fonksiyonelliği bir araya getiren modern bir koşu pantolonu. Nefes alabilir yapısı ve ayarlanabilir havalandırma noktaları uzun antrenmanlarda bile serin ve rahat kalmanıza yardımcı oluyor. Rüzgara ve suya dayanıklı DWR kaplamalı hafif kumaşı sayesinde her hava koşulunda özgürce hareket edebilirsiniz. . Sıçrama sınırlayıcı telefon cebi, koşu sırasında eşyalarınızı güvenle taşıyabilirsiniz.

Ürünü İncele

10. ASICS Road Packable Jacket

Her gün bir adım önde olun! ASICS indirimi başladı 10

ASICS Road Packable Jacket,. ACTIBREEZE™ teknolojisine sahip nefes alabilir kumaşı sayesinde teri hızla uzaklaştırıyor. Rüzgar ve suya dayanıklı yapısı, değişken hava koşullarında bile performansınızı koruyor. Koltuk altı ve boyun kısmındaki havalandırma delikleri ekstra hava akışı sunarken, reflektif detaylar düşük ışıkta görünürlüğünüzü artırıyor.

Ürünü İncele

Bu içerik 15,6 Ekim 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Skechers ayakkabılarda indirim zamanı! İşte en havalı modeller

 Mevsim geçişlerinin favorisi! Tommy Hilfiger mont indirimde

 ŞOK'a Vans ve New Balance spor ayakkabılar geliyor!

Bir oturuşta okuyacağınız popüler kitaplar

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Seyahatlerinizde fark yaratacak!

Kışa yatırım yapma zamanı! Puma botta dev fırsat

Çok satanlarda birinci! Günün fırsatını kaçırmayın

Mevsim geçişlerinin favorisi! Tommy Hilfiger mont indirimde

A101'e Arzum toz torbasız süpürge geliyor!

Zarif ve iddialı bir koku! Kullananların favorilerinden...

ŞOK'a Vans ve New Balance spor ayakkabılar geliyor!

Skechers ayakkabılarda indirim zamanı! İşte en havalı modeller

BİM'e araç içi süpürge geliyor!

Rahatlık ve tarz bir arada! Puma spor ayakkabılar indirimde

Apple'ın yeni akıllı saati: Apple Watch Series 11'i sizin için inceledik

Bir oturuşta okuyacağınız popüler kitaplar

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz!

Çok satanlarda birinci! Robeve Auhma Masaj Tabancası indirimde

Erkeklerin favorisi Rabanne Million Gold Intense indiriminin son günü!

Adidas indiriminden kaçırmamanız gereken ürünler burada

Seyahatlerinizde fark yaratacak!

Kışa yatırım yapma zamanı! Puma botta dev fırsat

Çok satanlarda birinci! Günün fırsatını kaçırmayın

Mevsim geçişlerinin favorisi! Tommy Hilfiger mont indirimde

A101'e Arzum toz torbasız süpürge geliyor!

Zarif ve iddialı bir koku! Kullananların favorilerinden...

