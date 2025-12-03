HABER

Yer: Mudanya! 1 milyon 200 bin liralık tiny house'u traktöre bağlayıp çaldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 1 milyon 200 bin TL değerindeki tiny house traktöre bağlanarak çalındı. Güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, tiny house'u çalan kişiyi yakaladı. 19 yaşındaki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mudanya’nın Eğerce Mahallesi’nde hafta sonları konaklamak amacıyla M.E.’ye (52) ait olan tekerlekli tiny house'un yerinde olmadığını fark eden mahalle sakinleri durumu Eğerce Mahalle Muhtarlığına bildirdi.

GECE SAATLERİNDE ÇALDI

Muhtarın ev sahibine ulaşmasının ardından olay, Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığına ihbar edildi. İhbar üzerine bölgede geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, Eğerce ve Söğütpınar mahalleleri başta olmak üzere çevredeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi.

Yapılan incelemelerde, tiny house'un gece saatlerinde traktör arkasına bağlanarak Eğerce sahilinden çıkarıldığı, Söğütpınar güzergahı üzerinden Emirleryenicesi Mahallesi yönüne götürüldüğü belirlendi.

Ekipler, taşınabilir evin Emirleryenicesi Mahallesi yakınlarında bir zeytinlik alana bırakıldığını tespit etti. Olayın şüphelisi olarak belirlenen K.E., adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Çalınan tiny house eksiksiz şekilde bulunarak sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

