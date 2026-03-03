Özgür Özel, Tanju Özcan'ı ziyaret etti: "Pişman edeceğim onları, tüketimden gelen gücümüzü görecekler"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "icbar suretiyle irtikap" suçundan tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusü önünde açıklamalarda bulunan Özel, Özcan'ın, Bolu yerine Ankara'da tutuklu olmasını eleştirdi.

Özgür Özel, “Bir kere niye Sincan’dayız? Şundan Sincan’dayız; Tanju Bey’e Bolu cezaevinde iyi bakarlarmış diye Sincan’dayız. Ben buradaki hiçbir infaz koruma memurunun ya da cezaevi yönetiminin ona kötü davranacağını öngörmem de diyorlar ki ‘Bolu’da tutarsak Tanju‘yu, Bolu’daki infaz koruma memurları ve Bolu Cezaevi çok seviyor, orası onun için konfor alanı olur. Düşünün, şehrin belediye başkanı. Zaten bu yüzden görevlendiriyorsun. Oy veren de bu yüzden veriyor. Sevilmeyecek adamı aday gösterir miyiz? Sevilmeyecek birine oy verirler mi? Böyle rekor üstüne rekor, Türkiye’de en yüksek oy oranıyla bir belediye başkanı seçilir mi? Dünya kadar borçla aldığı belediyenin borçlarını temizlemiş. ‘Daha Bolu’ya ne yapılsın?’ diye aklınızdan ne geçiyorsa onu yapıyor zaten. Böyle birisini tutukluyorlar. Alıp, burada Sincan’da yüksek güvenlikli bir cezaevine koyuyorlar” diye konuştu.

"ÖĞRENCİ OKUTMAK İÇİN KURULMUŞ BİR VAKIF"

Tanju Özcan’ın Bolu’da bir vakıf kurduğunu ve vakfın içinde AK Parti’nin Grup Başkanı, MHP’nin yöneticisi ve MHP’li belediye meclis üyelerinin olduğunu söyleyen Özel, “Vakfın içinde esnaf odaları, şoförler odası, herkes var, bütün Bolu var. Deniyor ki ‘Bolu’da her siyasi partiden insan olsun. Bolu’nun yoksul, fakir çocuklarına burs verecek bir vakıf. Bir de paramız olursa yaşlılarına huzurevi yaparız.’ Bolu’da 518 başvuru olmuş. 518 öğrenciye dolgun bir burs veriyorlar ki Bolulu yoksul öğrenci dışarıda zorluk çekmesin, Bolu’ya gelen yoksul öğrenci Bolu’da zorluk çekmesin. Bu vakfa bağış yapılacak, bu vakfın işlerini kolaylaştırmak için de Bolu’daki bazı billboardlar vakfa verilmiş. Şirketlere de deniyor ki ‘Reklam yayınlayacaksanız bu billboardlarda kiralayacaksınız ve vakfın geliri olacak.’ Üç harfliler var; bunlar İstanbul’da kurulmuş, Bolu’ya gelmiş, Bolu’da her sokak başına çöreklenmişler ve Bolu’nun esnafını batırmışlar. Bolu’da ne market kalmış, ne kırtasiye bırakmışlar. Üç harfliler duruyor orada. Bolu’nun parasını kazanıyorlar, vergiyi de gidip İstanbul’da veriyorlar. Bolu’da kazanıyor, İstanbul’da harcıyorlar. Bolu’da kazanıyor, yurtdışına yatırıyorlar. Bunlara da demişler ki ‘Kardeşim bakın siz de marketsiniz, reklamınızı bu billboardlara verin ki bu vakıf kazansın. Bu vakıf çocuklara burs veriyor.’ 518 çocuğa burs veriyor. Tanju Özcan’a savcılık sadece bunu sordu ve Tanju da hiçbir şey gizlemedi. Bütün Bolu biliyor ki; ‘Bu vakfa bağış yapın’ dedi. Ama karşılığında Tanju bir şey alıyor mu? Öyle bir iddia bile yok. Zaten bütün Bolu’nun gözü önünde o bağışlar. Zaten vakıf dediğin öyle bir yerdir. Vakfın kuruluş amacıyla öğrenci okutmak için kurulmuş vakıf, öğrenci okutuyor. Şimdi buradan su çıkar mı? Vallahi taştan su çıkarsa buradan da suç çıkar” ifadelerini kullandı.

"TÜKETİMDEN GELEN GÜCÜMÜZÜ GÖRECEKLER"

Özel, “Yine o üç harflilerden biri mi, ikisi mi ne sonradan pişman olmuşlar. Ben pişman edeceğim onları Allah'ın izniyle. Allah’ın izniyle pişman edeceğiz onları. Onlar bizim tüketimden gelen gücümüzü kullandığımızda ne yapabileceğimizi bir görecekler bakalım. Burada büyük bir hukuksuzluğa, büyük bir haksızlığa uğramış arkadaşımız var. Onu burada bırakmaktan dolayı üzgünüz. Ama alnımız açık, başımız dik" dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, açıklamanın ardından gazetecilerin boykot yapılıp yapılmayacağını sorması üzerine, “Tam belirleyelim de hangi üç harfli olduğunu. Başında bir harf var, sonra numaraları olan bir tane var. O herhalde. Güzelce belirleyelim bunu. Önce bir Bolu’da başlatalım, sonra Türkiye’ye mi yayalım, ne yapalım? Bir bakacağız” diye konuştu.