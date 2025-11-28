Son günün en indirimli Gillette tıraş bıçakları burada!

Cildi tahriş etmeden pürüzsüz bir sonuç sunan tıraş keyfi güne hem kendinden emin hem de dinç başlamanın sırrı. Yıllardır erkek bakımında yenilik ve güvenin sembolü olan Gillette de her cilt tipine uygun çözümleriyle bu deneyimi kusursuz hale getiriyor. Gülümseten Kasım'ın son gününe özek favori modellerde şahane indirimler sizleri bekliyor. İşte detaylar!

1. Gillette Labs Tıraş Seti

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün gayet güzel, sorunsuz ve fazladan yedek başlık da var.”

“Rahat tıraş olursunuz. Cildinizi kesme veya hasar verme ihtimaliniz yok. Bıçaklar keskin. Gayet iyi.”

2. Gillette Mach3 Start Yedek Tıraş Bıçağı 15 Adet

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün güzel. Bilindiği gibi. Mach 3'lerin her türlüsüne uyuyor.”

“Kullanımım sorunsuz ve memnun kaldım. Çok güzel kesiyor sakalımı. 7. 8. tıraşım, aynı kalitede kesiyor. 15 traş garantili bakalım. Devam edecek mi aynı kalitede kesmeye 15. traşa kadar?”

3. Gillette PROGLIDE MNL H 4 Stand Sanity Tıraş Makinesi Siyah

Kullanıcılar ne diyor?

“Gillette bu işin en iyisi, Proglide, Gillette'in en iyisi. Sanki cildine bıçak değil de kadife bir bez sürtüyorsun, mükemmel!”

“Oğlum için aldım, makineyle tıraş oluyordu, ilk jileti iyisi olsun dedim. Orijinal ve kullanışlı olduğu için kendime de aldım.”

4. Gillette Fusion Proglide Yedek Tıraş Bıçağı 14 Adet - Karton Paket

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürünle ilgili herhangi bir problem yaşamadım, gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.”

“Önceden bunun bir alt kalitelisini almıştım, uzun süre kullandım. Bunu daha uzun süre kullanırım, alın bence ihtiyacınız varsa.”

5. Gillette Fusion Proglide Styler 4'ü 1 Arada Tıraş Makinesi (Tıraş Bıçağı, Kenar Düzeltici, Sakal Şekillendirici ve Vücut)

Kullanıcılar ne diyor?

“7 senedir kullandığım aynı makine ömrünü artık doldurduğu için yenisini sipariş ettim, çok memnunum hem cildimi tahriş etmiyor hem de sıfıra yakın kesiyor, kıllarım sert olduğu için diğer makinelerde çok problem yaşadım, senelerdir bundan vazgeçemiyorum.”

“Çok güzel bir ürün, daha öncekini 9 yıl kadar kullandım. Kullanım ömrünü doldurmuştu artık o yüzden tekrar aldım, tavsiye ederim. Hem tıraş bıçağı sapı hem de düzeltici olarak harika iş görüyor, küçük olduğu için seyehatlerde kullanışlı olur. Hem tıraş makinesi hem de tıraş bıçağı taşımanıza gerek olmuyor. Gillette tarafından yapılmış en iyi ürün!”

6. Gillette Mach3 Start Yedek Tıraş Bıçağı 10 Adet

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürün bildiğim, yıllardır kullandığım ve tükettikçe de satın aldığım bir ürün. Uygun fiyat ve hızlı kargo için teşekkür ederim.”

“Uzun yıllardır kullanıyorum. Bir tıraş bıçağı defalarca kullanılabiliyor.”

7. Gillette Fusion Proglide Power Flex Ball

Kullanıcılar ne diyor?

“Gillette markasının bu makinesi muhteşem. Her yere oynayan başlığı ile tıraş olmak artık çok zevkli.”

“Benim cildim hassas, sürekli kanama oluyordu, çok iyi geldi artık kanama olmuyor, çok daha rahat tıraş olabiliyorum ayrıca fiyatı da gayet makul.”

8. Gillette ProGlide Power tıraş bıçağı 8 yedek bıçak

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok ergonomikler ve uzun süre dayanırlar. Nazik bir tıraş için mükemmel bıçaklar.”

“Tam olarak tarif edildiği gibi harika ürün ve hızlı nakliye.”

9. Gillette Mach3 Yedek Tıraş Bıçağı 12'li

Kullanıcılar ne diyor?

“Tıraş bıçaklarında her zaman tercihim. Günlük tıraş için yeterli performans, uygun fiyatlı gördüğümde alıyorum.”

“Çok memnun kaldım, kaliteli ürün. Herkese tavsiye ederim. Teşekkürler.”

10. Gillette Sensor3 Tıraş Makinesi Plus 6 Bıçak

Kullanıcılar ne diyor?

“Tam bir F/P ürünü. Bu fiyata Gillete kalitesi, gönül rahatlığıyla alabilirsiniz.”

“Uzun süre bir bıçağı kullanabiliyorsunuz, bu fiyata göre oldukça makul bir ürün. Çok para verip diğer ürünleri almaya gerek yok sonuçta bu da sakal kesiyor onlar da.”

Bu içerik 28 Kasım 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.