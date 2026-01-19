Farklı tıraş ihtiyaçlarına tek çözüm: Braun tıraş kiti günün fırsat ürünü oldu

Bakımlı görünmek sadece özel günler için değil, her gün iyi hissetmek adına önemli bir alışkanlık. Bu süreçte sizi zorlamayacak, cildinize hassas davranacak ve farklı ihtiyaçlarınıza tek bir yerden cevap verecek bir çözüm arıyorsanız sağlamlığı ve hassasiyetiyle uzun yıllar size eşlik edecek olan Braun tıraş makinesi setindeki indirimli fiyatı değerlendirmeden geçmeyin!

Braun AIO7580 Hepsi Bir Arada Series 7 15'i 1 Arada Tıraş Kiti

Tepeden tırnağa tam bir bakım deneyimi sunmak için tasarlanan Braun AIO7580 Series 7, 15’i 1 arada dev bir kittir. Sakal, saç, vücut, kulak ve burun tüylerini temizlemek için özelleşmiş başlıkları sayesinde tek bir cihazla profesyonel sonuçlar elde etmenizi sağlar. AutoSense teknolojisiyle donatılan cihaz, sakal yoğunluğunuzu algılayarak gücünü otomatik ayarlar; böylece en sert kıllarda bile takılmadan, pürüzsüz bir tıraş sunar. Ömür boyu keskin metal bıçakları ve %100 su geçirmez yapısı sayesinde ister duşta ister kuru olarak güvenle kullanabilirsiniz. Güçlü Li-ion bataryası ile 100 dakikalık kablosuz kullanım imkanı sunan bu set, şık standı ve seyahat çantasıyla bakım rutininizi bir üst seviyeye taşır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Hasarsız ve hızlıca teslim edildi. Braun markasına güvenerek özelliklerinin de etkisiyle eşime aldım, eşim de gayet memnun kaldı."

"Ürün çok iyi 16 tane başlığı var ama bir tane küçük sert fırça koymamışlar başlıklardan kılı temizlemek uğraştırıcı bunun haricinde ürüne diyecek söz yok işini fazlasıyla yapıyor"

Bu içerik 19 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

