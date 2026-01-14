Ayaklarınızın en büyük destekçisi ASICS spor ayakkabı fırsat ürünü oldu!

Yürürken veya spor yaparken gerçek konfor size her adımda eşlik eden doğru ekipmanla mümkündür. Estetik tasarımı mühendislik bilgisiyle buluşturan ASICS Gel Rocket 12 de sınırlarını zorlamak isteyenler için yapıldı. İster günlük hayatın hızına ayak uydururken ister sevdiklerinizle keyifli bir yürüyüş yaparken, her anınızda size seçkin bir tarz ve sonsuz bir ferahlık katacak bu ayakkabı, dolabınızın en favori üyesi olacak. Kısa süre için iyi bir indirime sahipken acele edin!
Günün Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.
ASICS indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.
Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.
Hem hareketli bir yaşam sürenler hem de günlük hayatta konfor arayanlar için ideal bir yapıya sahip ASICS Gel Rocket 12 ayakkabının üst kısmında kullanılan esnek ve hava alan file kumaş, ayağınızın gün boyu nefes almasını sağlayarak terleme hissini en aza indirir. İç tabanda yer alan özel yastıklama teknolojisi, sert zeminlerin etkisini yumuşatarak yorgunluk hissini azaltır ve her adımda destek sunar. Dayanıklı dış taban yapısı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım vaat eden bu model, modern siyah tasarımıyla da her türlü kıyafete kolayca uyar.
Kullanıcılar ne diyor?
Nakit ihtiyacınız varsa 90.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.
Bu içerik 14 Ocak 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.