Ayaklarınızın en büyük destekçisi ASICS spor ayakkabı fırsat ürünü oldu!

Yürürken veya spor yaparken gerçek konfor size her adımda eşlik eden doğru ekipmanla mümkündür. Estetik tasarımı mühendislik bilgisiyle buluşturan ASICS Gel Rocket 12 de sınırlarını zorlamak isteyenler için yapıldı. İster günlük hayatın hızına ayak uydururken ister sevdiklerinizle keyifli bir yürüyüş yaparken, her anınızda size seçkin bir tarz ve sonsuz bir ferahlık katacak bu ayakkabı, dolabınızın en favori üyesi olacak. Kısa süre için iyi bir indirime sahipken acele edin!

Hem şık hem dayanıklı: ASICS Gel Rocket 12 Erkek Spor Ayakkabı

Hem hareketli bir yaşam sürenler hem de günlük hayatta konfor arayanlar için ideal bir yapıya sahip ASICS Gel Rocket 12 ayakkabının üst kısmında kullanılan esnek ve hava alan file kumaş, ayağınızın gün boyu nefes almasını sağlayarak terleme hissini en aza indirir. İç tabanda yer alan özel yastıklama teknolojisi, sert zeminlerin etkisini yumuşatarak yorgunluk hissini azaltır ve her adımda destek sunar. Dayanıklı dış taban yapısı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım vaat eden bu model, modern siyah tasarımıyla da her türlü kıyafete kolayca uyar.

Kullanıcılar ne diyor?

"Asics'in kalitesi, tasarımı, konforu, estetiği, nefes alabilirliği, hepsi bir arada. Mükemmel uyum sağlar."

"Rahat ve hafif. Bedenine uygun. Ayaklarım biraz geniş ama sıkmadı. Tam oldu, mükemmel oturdu."

"Son derece memnun kaldım. Çok iyi oturuyor ve rahat. Bu ayakkabılarla masa tenisi oynuyorum ve oldukça zahmetsiz, sert zeminde çok iyi tutuş sağlıyor, oyunumu bir üst seviyeye taşıyor. Ayrıca ayaklarımda çok rahat ve saatlerce oynadıktan veya yürüdükten sonra bile ağrı hissetmiyorum."

