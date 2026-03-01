HABER

’Neden video çekiyorsun’ tartışması kanlı bitti: 3 yaralı

Antalya’da video çekme tartışması sonucu 2 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bacağından, kavgayı ayırmak isteyen 2 kişi ise vücutlarının çeşitli bölgelerine isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

’Neden video çekiyorsun’ tartışması kanlı bitti: 3 yaralı

Olay, saat 12.30 sıralarında turistlerin uğrak noktalarından birisi olan Kaleiçi Selçuk Mahallesi Ömer Reis Çıkmazı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde iş yeri sahibi olan İ.A. ile iddiaya göre bir süredir cep telefonu ile işletmenin görüntülerini çeken ve yakın noktada bir kafede bekçilik yaptığı öğrenilen M.Z. C. arasında tartışma çıktı. İş yerinin görüntülerini neden çektiğini soran İ.A. ile M.Z. C. arasındaki tartışma kısa sürede büyürken, çevredeki diğer esnaf araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada koşarak çalıştığı kafeye giden M. Z. C. birkaç dakika sonra iş yerinde bulunan pompalı tüfekle geri gelerek rastgele ateş etmeye başladı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı
Saçmaların hedefi olan İ. A. bacağından, kavgayı ayırmak için gelen S. Ş. (75) ve F. Ç. (65) vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. Olay sonrası saldırıyı gerçekleştiren M. Z. C. ise hızla uzaklaştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı 3 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Verilen adrese gelen Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan ve eşkali belirlenen M. Z. C.’nin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
antalya
